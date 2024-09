Miguel Angel Morales asegura que se han incumplido estatutos del Gran Teatro de Cáceres

Ep

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mostrado su malestar por lo que considera una "deslealtad institucional" en relación a la presentación de la programación del Gran Teatro de Cáceres, del que forma parte como institución consorciada junto a la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento pues, la propuesta cultural no ha sido aprobada en el consejo rector del teatro, tal y como obligan los estatutos, ni se invitó a la diputación y al ayuntamiento a la presentación en rueda de prensa.



Morales ha recalcado que "es obligatorio que pase por el consejo rector. No se ha convocado y no sé si la directora o la consejera, o la consejera o la directora, se han limitado a presentar algo que es unilateralmente elegido por ellas. Y, por tanto, obviamente, la diputación está muy descontenta".

Asimismo, ha añadido que "no tiene ningún tipo de sentido" que si el Consorcio lo forman tres instituciones solo una de ellas, la Junta de Extremadura, vaya a la presentación.



Junto con ello, ha recordado que "siempre", se ha sido "respetuoso" con todas las instituciones y, "gobierne quien gobierne", han participado las tres instituciones junto a la dirección del Gran Teatro en la presentación de la programación, donde sólo participaron la actual directora, Marisa Caldera, y la consejera de Cultura, Victoria Bazaga.



Para Morales, "lo más grave" es que los estatutos del consorcio dicen expresamente en su artículo número 9 que una de las funciones del consejo rector es "aprobar, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, el plan anual de actuaciones y proyectos, concluyendo que "se están incumpliendo los estatutos y no sé si es por desconocimiento o por mala fe".

Cabe recordar que se trata del segundo desencuentro de la diputación con la consejería y la actual dirección del Gran Teatro, ya que tampoco se informó con antelación del nombramiento de la nueva directora, por lo que la diputación mostró su descontento e, incluso, amagó con retirar su aportación económica al Gran Teatro cacereño.



Morales ha reiterado que la institución provincial "quiere apostar por la cultura" pero no tolerará ninguna "falta de respeto más" ni otro "desplante".

Asimismo, considera que, en el ámbito cultural, "todos" deben remar en la misma dirección, sobre todo, de cara a la consecución de la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031, y ha defendido que la institución provincial estará ahí para apoyar ese proyecto.



El Presidente de la Diputación de Cáceres ha subrayado que "le he dicho a la consejera que ninguna más. Esta es la última, porque ya han hecho algunos otros desplantes a la institución. Porque es la institución la que está, y han pasado los dos colores políticos, el PP y el PSOE, tanto por la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta, y nunca ha pasado lo que está pasando este año".



Por ello, ha pedido "lealtad" y que "cumplan los estatutos", al tiempo que ha señalado que "si no quieren a la diputación en el consorcio, que lo digan", asegurando que "la apuesta va a ser decidida por la cultura, siempre, desde hace mucho tiempo, pero no sabemos si ahora nos quieren".

Y, ha calificado de "muy grave" el hecho de que se haya presentado la programación sin que las instituciones consorciadas le hayan dado el visto bueno en el consejo rector.



"ERRORES LOGÍSTICOS"



Por parte del ayuntamiento cacereño, institución que tampoco participó en la presentación de la programación, el portavoz del gobierno local, Ángel Orgaz, le ha quitado hierro al asunto y ha dicho que "no hay una mala intención por ninguna de las partes" en el Consorcio del Gran Teatro porque "todas las partes tienen voluntad de trabajo, tanto desde la Junta como desde la Diputación como, por supuesto, desde el Ayuntamiento y desde la dirección del Gran Teatro".



Además, Orgaz ha indicado que "lo que queremos es que continuemos trabajando entre todas las instituciones y administraciones para el fin último que todos tenemos, que es seguir mejorando la cultura en nuestra ciudad".

Junto con ello, ha calificado como "estupendas" relaciones que el consistorio tiene con la diputación y ha defendido la "lealtad" hacia todas las instituciones.



Y, el portavoz ha concluido que "nosotros no hemos participado en esa rueda de prensa, pero como digo, no creemos que haya habido una mala intención en absoluto, sino que se debe más bien muchas veces a errores logísticos que, como saben, desde las administraciones lamentablemente se dan, pero como digo, siempre desde una buena fe".