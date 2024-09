Morales: La política debe fomentar los valores del diálogo entre los que piensan distinto

De esta forma, lo ha indicado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la inauguración del curso de la Universidad de Extremadura (UEx) denominado 'Historia y memoria de la Guerra civil y posguerra: violencia represiva y exhumaciones de fosas comunes', que se desarrolla en Cáceres en colaboración con la Diputación de Cáceres y el Proyecto de Recuperación de Memoria Histórica en Extremadura (Premhex).



El curso tendrá lugar hasta el próximo viernes, día 27, y está dirigido por el catedrático de Historia Contemporánea y director del Curso, Julián Chaves, que también ha intervenido en la inauguración del curso junto a la vicerrectora de Extensión Universitaria de la UEx, María Teresa Terrón.



Morales ha destacado el trabajo que se está realizando desde el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, y, especialmente, el vínculo y colaboración permanente con la Universidad de Extremadura que es "invertir en la juventud, en el presente y el futuro de esta provincia y de este país".

Según el responsable de la institución provincial cacereña, "hay que invertir desde una serie de valores que ahora se están cuestionando por parte de algunas formaciones y parte del espectro político: los derechos humanos", agradeciendo al alumnado presente su interés en la temática del curso.



Así, Morales ha invitado a los alumnos a no "perder nunca la memoria para no cometer los errores que se cometieron hace muchos años" ni la "perspectiva del respecto" y a "defender por encima de todo la democracia más allá de la ideología de cada uno".



También ha insistido en la necesidad de fomentar desde la política los valores del diálogo y del entendimiento entre las personas que piensan distintos "hubo una generación de demócratas que no tuvieron esa oportunidad".



El curso reúne a una amplia variedad de ponentes, profesores y catedráticos de distintas universidades, investigadores expertos una variedad de disciplinas. El objetivo es mostrar y reflexionar sobre el contexto represivo que sufrieron y padecieron las víctimas por razones políticas, ideológicas, sociales, de género y otras causas durante la Guerra Civil y Dictadura.



Previo al inicio del curso se ha presentado la exposición "Represión franquista y memoria democrática en Extremadura", una recorrido didáctico que muestra evidencias en nuestra región de la represión franquista y de la memoria democrática, resultado de las investigaciones realizadas en el marco del proyecto Premhex.