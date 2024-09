Modificación plan funcional de 2ª fase del Hospital de Cáceres se conocerá "en unos días"

Ep.

La Junta de Extremadura presentará "en unos días" la modificación del plan funcional de la segunda fase del Hospital de Cáceres. De este modo lo ha señalado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, quien ha remarcado que su departamento lleva meses realizando un trabajo "ímprobo" para valorar todo el plan funcional del Hospital de Cáceres y el del nuevo hospital Don Benito-Villanueva de la Serena, con el objetivo de dar "respuesta" a las "necesidades" de los extremeños.

"No queremos dar solución a los extremeños que llevan años esperando sin respuesta y que la solución cuando esté hecho no responda tampoco a sus necesidades", ha subrayado García Espada, quien sin adelantar nada de la modificación del citado plan funcional del hospital de Cáceres ha defendido que el objetivo es siempre adoptar medidas "en beneficio de la sociedad".

"Cuando llegamos al gobierno teníamos una opción que era ser continuistas, porque por supuesto hay muchas cosas que funcionan y no queremos cambiarlas... Yo como consejera lo que funciona no lo vamos a tocar, pero aquello que consideramos que puede ir a beneficio de la sociedad no vamos a ser continuistas si consideramos que se puede hacer mejor", ha apuntado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este viernes en Mérida sobre donación de médula ósea.

Por otra parte, preguntada también por los medios sobre la situación de los trabajadores del Hospital Santa Justa de Villanueva de la Serena, la consejera ha indicado que "eso está en estudio" y que, en todo caso, los empleados no pertenecen al SES sino al consistorio de dicha localidad pacense.