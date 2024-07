El Ayuntamiento de Cáceres trabaja en elaborar un plan especial para polígono Charca Musia

Ep

Concretamente, elaboran un futuro plan especial para reordenar esta zona, que surgió en la década de los años 60 del siglo pasado, donde existen empresas y viviendas, y que carece de servicios municipales.



Este plan de urbanismo pretende "acabar con una situación que se arrastra desde hace muchos años y convertir esta zona en un verdadero polígono donde la actividad industrial se realice sin ningún tipo de problemas y que atraiga a empresarios que se quieran instalar aquí".



Así lo ha indicado el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que ha visitado este lunes el polígono junto a los concejales de Infraestructura y Urbanismo, Víctor Bazo, y Tirso Leal, respectivamente, así como empresarios que tienen allí sus negocios.

El pasado mes de enero un representante empresarial de Charca Musia intervino en el Pleno municipal para pedir que se actuase en el polígono ante el estado de abandono y la falta de servicios municipales, como alcantarillado o alumbrado público en condiciones.



Mateos ha resaltado que la actividad industrial en Cáceres "es una prioridad" para el equipo de gobierno local, al tiempo que ha recordado que "uno de los focos industriales de la ciudad es Charca Musia", por lo que se trabajará para "poner fin a una situación que se viene arrastrando desde hace muchos años, siendo una demanda de todos los cacereños".



Mientras llega ese plan especial de urbanismo que reordene la zona, se han realizado algunas actuaciones de mejora en el polígono como una campaña especial de asfaltado, la mejora de los caminos de acceso y la eliminación de las escombreras, además del inicio del programa de recogida selectiva de residuos "puerta a puerta industrial".



PLAZOS Y PRESUPUESTOS



Preguntado por los plazos que se maneja para tener elaborado este plan especial de urbanismo y acometer las actuaciones que recoja, el alcalde ha recordado que se trata de un proyecto público-privado, que "va a requerir el concurso también de los que son propietarios de naves y viviendas".



Para llegar a buen puerto se ha creado un grupo de trabajo en el que están representados los empresarios y el Ayuntamiento de Cáceres a través del Servicio de Urbanismo y el Servicio de Infraestructura. A día de hoy, ya se han producido varias reuniones y en los próximos días se va a llevar a cabo una nueva reunión en la que la asociación de empresarios va a designar a un técnico profesional para que, con los técnicos de urbanismo, elaboren ese plan especial.



"Una vez que tengamos el plan especial lógicamente habrá que cuantificar la inversión que hay que hacer, que no es una inversión solo pública sino que también habrá una parte muy importante que tiene que ser una inversión privada", ha insistido Mateos, que ha señalado que el plan especial afectará a todo el sector y no solo a la zona que está edificada, aunque "lo que hay que poner en orden ahora mismo es la zona que está edificada y donde existen actividades industriales".



En cuanto a la disponibilidad económica del consistorio para llevar a cabo las actuaciones, teniendo en cuenta que es uno de los principales propietarios del suelo, Mateos ha indicado que esto servirá también para poner a disposición más suelo industrial en la ciudad en esta zona.



Asimismo, ha recordado que se está en trámites para que el ayuntamiento adquiera suelo industrial para desarrollar en la ciudad, "pero no solo hay que poner nuevo suelo industrial a disposición de los empresarios y de quienes quieran invertir, sino que también hay que mejorar las condiciones del suelo industrial que hay, fundamentalmente del polígono de Charca Musia y del polígono de Las Capellanías".



Lo que sí ha aclarado es que en el presupuesto del ayuntamiento para 2025 no se incluirá ninguna partida para la urbanización del polígono Charca Musia porque no estará redactado todavía el plan especial.



Y es que, según ha dicho Mateos, tanto el Servicio de Intervención como la Concejalía de Economía están trabajando ya en la elaboración del presupuesto del 2025, que debe estar en tramitación en el mes de septiembre u octubre y "para esa fecha no va a estar redactado el plan especial, por lo tanto no va a haber una cuantificación económica", aunque "si luego hay que hacer alguna modificación presupuestaria a lo largo del ejercicio 2025, estamos en condiciones de hacerla", ha concluido.