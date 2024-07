Provincia de Cáceres se llena de música con un circuito de festivales en entornos rurales

La provincia de Cáceres se llenará este verano de música punk-rock con el circuito de festivales que impulsa la asociación Bellota Rock para dinamizar y "poner en el mapa" a los entornos rurales.



El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto a miembros de la directiva de la asociación Bellota Rock y organizadores del Bellota Rock Fest, Samuel Martín y Sandra Pérez, así como a representantes de la organización de los festivales Centenera Rock, Javier Sánchez; Rock in Pino, Jaime de Cáceres y Grimalrock, Sergio Sánchez, en la presentación de estos festivales que tendrñan lugar entre finales del mes de julio y el mes de agosto.



Se trata de propuestas culturales ya consolidadas que atraen a entornos rurales a centenares de personas y a artistas y grupos venidos desde todos los rincones del país.



Morales ha expresado su "especial interés" en estar presente apoyando a la asociación y los distintos eventos musicales y ha anunciado que Diputación de Cáceres colabora este año con una inversión de 30.000 euros para facilitar que estas propuestas culturales alternativas puedan desarrollarse y contribuir a complementar la oferta cultural de los pueblos en verano.



El presidente también ha destacado el papel de la juventud, como la que participa en la organización de estos festivales, "a veces las instituciones no atendemos como merece a una parte de la población que no es futuro es presente y que están haciendo mucho por nuestra provincia".



La asociación Bellota Rock, que cuenta con más de 300 socios y socias de distintas edades, es la responsable de coordinar, facilitar y ser el nexo de unión entre todos los festivales, tal y como ha explicado el secretario de esta asociación, Samuel Martín, que además ha incidido en que a través de estos eventos se busca apoyar a las bandas emergentes, las bandas extremeñas y visibilizar a las mujeres y las bandas femeninas dentro este género musical.



Martín ha enfatizado que otro de los objetivos principales es el de "poner a nuestros pueblos en el mapa" porque estos festivales pueden ser un atractivo para que las personas que vienen de fuera visiten los pueblos y contribuyan a dinamizar también el comercio local y ayudar a la promoción turística.



Cabe destacar que en cada uno de estos eventos se contará con un Punto Violeta, con el apoyo de las Oficinas de Igualdad de las Mancomunidades.



LOS FESTIVALES



El primero en el calendario será el VII Bellota Rock Fest, Valdencín (339 habitantes), que se celebra del 25 al 28 de julio. Se trata de la cita de referencia del circuito de festivales rockeros de la asociación Bellota Rock.

Asimismo, se han programado para su séptima edición más de 15 horas de música en directo con las actuaciones de 14 grupos, además de actividades lúdicas y culturales gratuitas.



El festival arranca el jueves 25 de julio con una Fiesta de Bienvenida y la presentación del mural-graffiti en homenaje a uno de los socios, Juan Diego Vivas, recientemente fallecido.



Los conciertos se concentrarán los días 26 y 27 con las actuaciones de grupos Estrogenuinas, Funkiwis, Pitera, Kalerizo o Balkan Bomba. También esos días, entre otros, habrá mercado artesano, catas de cerveza artesana, comida popular, concurso de monólogos, talleres y juegos populares infantiles. El precio de la entrada es de 20 euros anticipada y 25 euros en taquilla. Se pueden adquirir de manera online a través de Internet.



El 2 y 3 de agosto le tocará el turno a Centenera Rock, Aldeacentenera (597 habitantes), donde actuarán hasta 15 grupos de distintos géneros musicales. "El Koala", los mejicanos "Vantroi", las bandas madrileñas "Brava" y "Deskarte" o las extremeños "Kaxta", "Desterraos", "Tocando Techo", "Farragua" y "Mangurrina Guarrina".



Además de las actuaciones musicales, acogerá la cuarta edición del certamen de cantautores "Puño y Letra – Pepe Extremadura", y diversas actividades culturales como circo callejero, batukada, folklore y actividades infantiles en la piscina municipal.



También, durante toda la semana del festival, se podrá visitar la exposición fotográfica de Luismi Bayán, más conocido como "El Viajero Andulero". Tanto la entrada al festival como las actividades del programa son totalmente gratuitas.



El XI Rock in Pino llegará a Pinofranqueado (1.749 habitantes) el viernes 16 de agosto. Esta propuesta se enmarca en el programa de festejos de la localidad, por lo que es totalmente gratuita, y tiene como punto de celebración la Plaza Reina Victoria.



Este año celebra su undécima edición con 7 bandas emblemáticas del punk-rock: "Kaos Urbano", "El Último Ke Zierre", "Radiocrimen", "Oferta Especial", "Los Jacobos", "Kalha", "Txustazeo y su Zerebelo Volante" y un pasacalles con Txaranga Punk.



Y cerrará el circuito el VI Grimalrock, Grimaldo (88 habitantes), que se celebrará el 31 de agosto. Se trata de otra propuesta gratuita que se celebra en un entorno natural cercano a un arroyo de la localidad, donde además de los conciertos se podrá disfrutar de un mercado de artesanía.



Como cabeza de cartel de su sexta edición edición aparece la banda cántabra "Karne Cruda", a los que acompañarán "Stafas", la banda riojana emergente "Tobogán", "Cristosaurio" "Cristosaurio" y la representación extremeña y femenina corre a cargo de "Asina Onde", que, a través de la mezcla de estilos como reggae, blues, cumbia, soul o dub expresan el amor a nuestra tierra mientras crean conciencia social.