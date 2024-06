El alcalde de Almaraz asegura que el cierre de la central nuclear supondría "la ruina"

EpTV

Así, lo ha señalado el alcalde de Almaraz (Cáceres), Juan Antonio Díaz, tras conocerse que la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) ha publicado la licitación para los trabajos previos al desmantelamiento de esta central nuclear.



"Ahora mismo, Almaraz es la empresa mayor de la comarca, donde hay unas 4.000 personas trabajando, no diariamente, pero prácticamente todo el año, por lo que la comarca se vería en un deterioro que no vamos a ser capaces de levantarla", ha lamentado.



En este punto, Díaz ha explicado que Enresa tiene como objeto realizar el estudio y documentación para la autorización del desmantelamiento de la central, a través del Plan de Residuos Radioactivos puesto en marcha por el Gobierno central que, a su juicio, está "poniendo trabas" para la continuidad de la misma, ya que la fecha prevista para el cierre del primer reactor es noviembre de 2027 y, el segundo, en octubre de 2028.



"VAMOS A LUCHAR PARA QUE NO SEA EL PRINCIPIO DEL FIN"



"Hay un calendario aprobado pero vamos a luchar para que no sea el inicio del fin sino el comienzo de una nueva era para la Central Nuclear de Almaraz", ha asegurado el alcalde.



Así, Díaz ha destacado que la Unión Europea considera la energía nuclear como una energía "verde", "limpia" y que "no emite" CO2 a la atmósfera, por lo que va a luchar para que Almaraz "siga funcionando".



En este punto, ha anunciado que el consistorio presentará un estudio de impacto socioeconómico del cierre de la central cacereña y "tomarán medidas" para evitar el cierre de una central que produce, aproximadamente, el 8 por ciento de la energía de todo el país.



Por ello, el alcalde ha pedido el apoyo de "toda la población" para movilizarse "masivamente" y dar visibilidad a una situación que ha calificado como "caótica".



OPINIÓN VECINOS



Por su parte, Eugenio Porras, empresario de la comarca cacereña de Campo Arañuelo, ha valorado de manera "totalmente negativa" el cierre de Almaraz.



"No puede ser que nos llenen nuestro campos de placas solares, campos productivos, y a la vez nos quieran cerrar la central nuclear, porque las placas no aportan mano de obra y la central tiene alrededor de 1.000 empleados directos", ha señalado.



Además, ha incidido en que esta industria supone "el mayor motor" de la comarca Campo Arañuelo y, "si no se mueve el dinero, seguiremos siendo la España vaciada", ha lamentado.



Por su parte, Felicitas Blázquez, vecina de Almaraz, ha dicho que es una "mala" noticia el desmantelamiento de la central porque genera "ingresos" y quienes trabajan en ella "se tendrán que ir" de la comarca, mientras que Vicenta, otra de las residentes en la localidad, ha considerado que "han tenido mucho tiempo" para desmantelarla antes "si hubieran querido", a lo que ha añadido que, aunque ha tenido "sus perjuicios", Almaraz también ha tenido "beneficios" y muchas familias "dependen" económicamente de ella.