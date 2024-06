El PSOE propone nueve medidas para financiar con el remanente del Ayuntamiento de Cáceres

Ep.

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto al Gobierno local nueve medidas "realistas", que suponen un montante de 3,1 millones de euros, para financiar con cargo al remanente de tesorería antes de final de año.

Estas propuestas se estudiarán para, si son viables técnica y económicamente, incluirlas en un nuevo expediente de inversiones que se llevaría al Pleno ordinario del mes de julio.

Así se lo ha comunicado el alcalde Rafael Mateos a la portavoz del PSOE, Belén Fernández, con la que se ha reunido este martes para intentar lograr acuerdos y sacar adelante las inversiones que no se aprobaron en el Pleno extraordinario de la semana pasada al no conseguir el PP los apoyos necesarios.

Fernández ha explicado que el PSOE ha propuesto el impulso de un plan de empleo juvenil, dotado con 250.000 euros, para promover una serie de incentivos a las empresas cacereñas para la contratación de jóvenes que hayan terminado los estudios universitarios o de formación profesional para que "los jóvenes y las jóvenes cacereñas puedan tener la opción de decidir seguir con su proyecto de vida en Cáceres".

En el ámbito de la vivienda se ha propuesto la creación de una línea de ayudas con un montante de 100.000 euros para la población más vulnerable que facilite el acceso al alquiler; también una línea de ayudas para favorecer la rehabilitación de viviendas con el fin de destinarlas a una alquiler asequible.

"Sabemos que es imprescindible la construcción de un parque público de viviendas, pero también sabemos que sería imposible tenerlo ejecutado antes del 31 de diciembre, por eso nos ceñimos a una línea de rehabilitación que permita poner en el mercado del alquiler a precios asequibles mayor número de viviendas", ha explicado Fernández, que ha indicado que también se ha planteado la creación de un parque público de alquiler.

En el ámbito del desarrollo industrial se propone destinar un millón de euros para la adquisición del suelo industrial ya que el compromiso del ayuntamiento es adquirir el suelo industrial para el posterior desarrollo por la Junta de Extremadura, pero "seguimos sin ver partidas que contemplen la adquisición de este suelo industrial que creemos esencial para el desarrollo de nuestra ciudad".

También se incluyen 100.000 euros para el desarrollo del polígono industrial de Charca Musia; otros 100.000 para la actualización del concurso de ideas para construir un pabellón de ferias; 250.000 euros para la ampliación del centro cívico de Santa Lucía en Aldea Moret y 125.000 para el de Cáceres El Viejo; 20.000 euros para el proceso participativo que determine el futuro del solar donde estaba el Bloque C, y la compra del edificio de las Trinitarias (1 millón de euros).

Con esta última actuación, Fernández ha indicado que se incide no solamente en la atracción de población juvenil a la ciudad monumental, sino también en la atracción de industrias culturales y creativas, en aumentar ese parque público de vivienda para el alquiler, en este caso, para personas jóvenes, y se dotaría a Cáceres de instalaciones de ocio y se podría abordar también en la mejora del aparcamiento de ciudad monumental.

En cuanto al transporte público, el PSOE sigue reivindicando que se permita, igual que la gratuidad para menores de 16, la gratuidad en el transporte público para mayores de 65 años; y la inversión en la reducción del déficit para que en el plan director se contemple también la mejora de la línea 8 y del refuerzo de Mejostilla.

SE NEGOCIARÁN MÁS ADELANTE

La respuesta del alcalde a todas estas propuestas es que "ahora no se pueden tener en cuenta" porque en el Pleno del jueves no se pueden incluir ya que solo se pueden llevar enmiendas de supresión pero no de adición, por lo que se negociarán para un próximo expediente que iría al Pleno de julio, siempre que sean viables técnicamente.

Fernández ha criticado que, como tienen que estar ejecutadas antes del 31 de diciembre, algunas pueden correr peligro porque no dará tiempo a sacarlas adelante, por lo que ha vuelto a reprochar al Gobierno de Rafael Mateos la "improvisación" de su gestión y el carácter "electoralista" del anuncio de las inversiones que no salieron adelante por no haber contado con la oposición.

"Este es un Gobierno que gobierna a golpe de improvisación con errores sucesivos en la gestión y que esa improvisación y esos errores sucesivos en la gestión, al final se resuelven dando la pauta y la agenda política de esta ciudad a Vox que, como todos ya sabéis, la reunión con el resto de los grupos se ha producido de manera posterior a tener acordado con Vox cuál iba a ser el destino de este remanente tesorería y cómo se iba a proponer", ha lamentado Fernández.

Por ello, no ha adelantado el sentido del voto del PSOE en el Pleno del jueves hasta no saber qué medidas se mantienen en los expedientes y cuáles se sacan a petición de Vox, que ha condicionado su voto a que se eliminen una docena de propuestas del documento inicial que propuso el PP.

"Hablamos de una propuesta apresurada en su anuncio, como dijimos, con tintes electoralistas, porque esto se produjo en plena campaña electoral, a base de improvisación, porque no estaba hablada, ni consensuada, ni había un borrador de propuestas para que pudiéramos valorarlo los grupos políticos", ha insistido Fernández.

Por todo ello, ha lamentado que al Pleno del jueves se presentará "una propuesta de mínimos para poder ejecutar cuestiones esenciales para Cáceres, como son gastos corrientes comprometidos por el ayuntamiento antes del 31 de diciembre, y una segunda propuesta de actuaciones que creemos muy importantes para la ciudad, que vendrán con un mes de retraso y, por tanto, con serias dificultades para su ejecución de tiempo y forma".