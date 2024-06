Los promotores del Gran Buda de Cáceres ultiman presentación del proyecto al Ayuntamiento

Ep.

La Fundación Lumbini Garden, que promueve la construcción de un complejo budista en Cáceres, va a presentar en las próximas semanas en el ayuntamiento el proyecto básico de ejecución del proyecto, que es el paso previo para poder conceder la licencia de obra y comenzar la construcción en 2025, que es la fecha prevista por los promotores del Gran Buda cacereño para la instalación de la gran estatua de Buda.



Representantes de la fundación visitaron la semana pasada la ciudad para seguir avanzando en este proyecto que "está en buen camino", ha dicho este lunes el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que ha recordado que ya hay acuerdos cerrados con los propietarios de los terrenos donde se instalará el complejo budista, cuyo proyecto está evaluándose desde el punto de vista medioambiental y ya ha tenido pronunciamientos previos que le dan el visto bueno.



Mateos ha recordado que el Gobierno local ha trabajado desde el primer momento en este proyecto que estaba previsto construirse en el cerro Arropez, en unos terrenos municipales que cuentan con restricciones medioambientales por ser zona de especial protección de aves (ZEPA), por lo que se decidió cambiar la ubicación a la zona de Cerro Romanos, en terrenos privados.



"Nosotros trabajamos desde el primer día que llegamos al gobierno de Cáceres por desencallar un proyecto que se había vendido antes de tiempo y, sobre todo, que se había mandado a una ubicación que era imposible que acogiese ese proyecto", ha recalcado Mateos en una entrevista concedida a la cadena SER y recogida por Europa Press.



Mateos ha insistido en que en "sólo seis meses" su gobierno le dio certezas al proyecto al buscarles una nueva ubicación y facilitarles los trámites y, un año después, "podemos decir que es un proyecto que está en marcha y que posiblemente sea realidad en la ciudad de Cáceres".



Lo primero que se construirá será la gran estatua de Buda de más de 45 metros para lo que solo hace falta ya la presentación del proyecto básico que incluirá el informe paisajístico para que el ayuntamiento pueda conceder la licencia de obra y empezar a construir esa estatua, que será el punto de arranque del complejo budista.



Después habrá que elaborar un plan especial en una segunda fase para reestructurar todos los espacios de forma urbanística, pero esto no afecta a la construcción de manera directa de la gran estatua de Buda, que podrá empezar a ejecutarse. "Es proyecto que lleva más de seis años encima de la mesa, que ha estado los cuatro años de gobierno socialista totalmente parado y necesita algún avance, necesita algo material y por eso con el proyecto básico se podrá dar la primera licencia", ha resaltado.



OTROS PROYECTOS



Mateos también se ha referido a los grandes proyectos anunciados por su gobierno para la ciudad como la remodelación en la Avenida Virgen de la Montaña, de la Plaza Marrón, la construcción de una piscina climatizada en Nuevo Cáceres-Casa Plata y la remodelación de la Ribera del Marco.



Esas cuatro actuaciones están ya en marcha desde el punto de vista administrativo y, precisamente, esta semana se van a colgar en el perfil del contratante los pliegos que hacen referencia a las actuaciones en la Avenida Virgen de la Montaña y en la Plaza Marrón y también están ya listos los pliegos para licitar la redacción de la instalación deportiva en Nuevo Cáceres-Casa Plata.



Respecto a la Ribera del Marco, ha avanzado que la próxima semana se va a licitar el plan director de la Ribera del Marco para diseñar las actuaciones que se llevarán a cabo en esta zona verde de la ciudad que "tiene que estar a disposición de los vecinos".



El plan director es un documento de trabajo que va a redactar una empresa consultora que tiene que decir por dónde hay que actuar y en qué tiempos ya que la actuaciones en la Ribera del Marco abarcarán varias legislaturas. "Yo creo que debe ser un documento de consenso, no solo del gobierno actual, sino el que participen todos los grupos políticos", ha señalado el regidor cacereño.



"Nosotros lo que vamos a licitar es la redacción de ese plan director para luego dar participación a la sociedad cacereña y a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Cáceres, para marcar las líneas estratégicas y los grandes ejes por donde queremos que vaya el desarrollo y la futura mejora de la Ribera del Marco", ha explicado.



Mateos ha indicado que no se trata de convertir la Ribera del Marco en un parque de atracciones o en una zona de paseo de forma exclusiva, sino que también tiene que mantener sus usos tradicionales con huertos sociales y como espacio integrador de la ciudad.



"Por lo tanto, esos cuatro proyectos estratégicos con los que nos presentamos a las elecciones son proyectos que ya han comenzado a andar y algunos de ellos se van a empezar a ejecutar", ha concluido.