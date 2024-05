Gallardo: Supresión manifiesto Womad demuestra al Gobierno Guardiola que "lo manosea todo"

Ep.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha criticado que el gobierno de María Guardiola "lo manosea todo" y el último ejemplo ha sido la supresión de los manifiestos en el Festival Womad de Cáceres.

Así lo ha dicho al ser preguntado por una publicación suya en la red social 'X' en la que indica que el gobierno de Guardiola "quiere silenciar la expresión multicultural del Womad". "¿De qué tiene miedo? ¿Qué quiere ocultar?, se pregunta Gallardo sobre un festival que es "seña de identidad de Extremadura y no merece el manoseo al que le quiere someter la derecha de esta región".

Sobre esto último, ha considerado que lo que está ocurriendo este año Womad "es un añadido más" a lo que representa "fundamentalmente" la política del Ejecutivo de Guardiola, que ha tachado de "un gobierno generador de problemas" y que "ha nacido sin proyecto, sin más iniciativa que la foto y el marketing".

"Y, por lo tanto, cuando solo hay foto y hay marketing y no hay proyecto, nueve o diez meses después solamente se dedica a ir contra el Gobierno de España y a mirar atrás", ha sostenido, junto con que ni el Gobierno de España "le va a resolver los problemas a los extremeños, porque para eso tenemos autonomía", "ni lo de atrás te va a resolver problemas porque para eso te dieron la confianza".

Al mismo tiempo, Gallardo ha considerado que se ha pasado de "un cambio de gobierno a un cambiazo", que es el que representa María Guardiola "en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la empresa" y "en el ámbito de todos y cada uno de los sectores".

En declaraciones a los medios tras mantener una reunión como presidente de la Diputación de Badajoz con el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), Eduardo Abad, ha considerado que el gobierno de Guardiola "lo manosea todo" y que cuando no se tiene proyecto "normalmente lo que se suele hacer es enredar".

Esto es, ha añadido, lo que viene haciendo el ejecutivo regional como se ve "ahora" en la cultura con el Womad con el objetivo de "intentar desviar realmente la atención hacia la creación de nuevos problemas, en vez de la resolución de los problemas".

A este respecto, se ha referido al plan de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) dirigida al relevo generacional y a la dinamización de la economía rural que cuenta con el apoyo de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, y ha apuntillado que lo que van a hacer ambas instituciones provinciales representa el intento de "paliar" la "situación de desgobierno" que vive la región.

Un gobierno regional al que las diputaciones no pueden "sustituir" porque no tienen "capacidad" ni tampoco las competencias en políticas activas de empleo, que recaen en la comunidad. Del gobierno extremeño, ha agregado igualmente que está más dedicado "a hacer lo que sabe hacer, que no es otra cosa que hacer oposición a la oposición" y que "por eso debe volver" a esta última para que siga haciéndolo a un ejecutivo "que esté dispuesto a hacer cosas por Extremadura".

"Ya está bien de hablar todo el tiempo de cuestiones que nada interesan", ha dicho. En este sentido, se ha referido a la polémica sobre el puesto que ocupa el hermano de Pedro Sánchez en la diputación, en un ejercicio con el que pretenden "trasladar la Asamblea de Extremadura a la Diputación de Badajoz".

Gallardo sostiene que el anunciado pleno extraordinario permitirá "trasladar realmente toda la verdad, poner el foco en la mentira, que es lo que representa el gobierno de la señora Guardiola y sus, en este caso, atláteres que son los diputados de la Diputación de Badajoz", ha continuado Gallardo, en alusión sin citarlo a la sesión solicitada por el PP sobre la actividad de 'Ópera Joven' y la Oficina de Artes Escénicas que dirige David Sánchez.

Del mismo modo, ha remarcado que van a tener la oportunidad también de hablar de los problemas "reales" de la comunidad autónoma, "que tiene muchos que no se resuelven, ni están dispuestos a resolver".