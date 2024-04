PP espera que el Gobierno atienda alegaciones de Junta al PNIEC para no cerrar Almaraz

Ep.

El PP de Extremadura espera que las alegaciones presentadas por la Junta al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para que se mantenga la nuclear como una energía "limpia", y con las que pretende que no cierre la Central de Almaraz, sean atendidas por el Gobierno central para así no "perjudicar" a la comunidad.

De este modo lo ha manifestado el portavoz del PP regional, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha subrayado que su partido espera que el PSOE "reconsidere" su postura del cierre de la Central Nuclear de Almaraz porque, de ser aplicada se perderían 4.000 puestos de trabajo en el Campo Arañuelo extremeño.

"Esperamos que estas alegaciones (al PNIEC) sean atendidas, que el Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE reconsidere su postura del cierre de la Central Nuclear de Almaraz y que deje de perjudicar a nuestra región", ha espetado Sánchez Juliá en rueda de prensa este lunes en Mérida.

Tras mostrar así el "apoyo" de su partido a las alegaciones presentadas por la Junta de Extremadura al PNIEC, ha incidido en que el PP de Extremadura va a seguir "luchando" para que la "barbaridad" que pretende, ha dicho, cometer el socialista Pedro Sánchez de "cerrar las nucleares" y que afectaría a 4.000 puestos de trabajo en el Campo Arañuelo, "no se lleve a cabo".

"Porque creemos que no hay alternativa para esas 4.000 familias, no hay alternativa para Extremadura, no hay alternativa si se cierra la Central Nuclear de Almaraz", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que el citado plan nacional recoge el "cierre" de las centrales nucleares hasta el año 2030 y afectaría de una manera "muy importante" a Extremadura ya que "el primer cierre" se produciría en la Central Nuclear de Almaraz, lo que supondría que 4.000 familias "perderían su medio de trabajo".

"4.000 empleos que Extremadura no se puede permitir perder, es un lujo que no nos podemos permitir", ha espetado Sánchez Juliá, quien ha lamentado que, mientras que el PP en la comunidad dice "sí" a la continuidad de la Central de Almaraz, el PSOE regional "ha votado (en la Asamblea) por su cierre".