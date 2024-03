Morales destaca importancia de diversos proyectos musicales para dinamizar el mundo rural

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido a representantes de la asociación Bellota Rock, y a integrantes de las asociaciones organizadoras de los festivales Centenera Rock (Aldeacentenera) y Rock in Pino (Pinofranqueado), que han presentado sus proyectos colaborativos de desarrollo local en torno a la música.



La asociación Bellota Rock, creada en 2013, aglutina a personas de toda la región amantes de la música y, en particular, de la música rock. Esta asociación es la responsable de organizar el festival Bellota Rock. Rural Fest en Valdencín, que el 26 y 27 de julio de este año celebra su octava edición.



Este festival, autogestionado casi en su totalidad, ha crecido rápidamente y en pocos años ha conseguido atraer a grupos de música de referencia de todo el país y que completa su programación con actividades complementarias



Dentro de esos espacios se promueve la participación de grupos emergentes, tanto dentro como fuera de la región, a través de los Concursos de Bandas, cuyos ganadores pasan a formar parte del cartel. Además, tienen un compromiso con la visibilización de las bandas integradas por mujeres y la perspectiva de género, sobre todo teniendo en cuenta la masculinización en este género musical.



Desde la asociación Bellota Rock, se encargan además, según han explicado a Morales, de apoyar, difundir y tejer redes entre distintas asociaciones y colectivos de los territorios, organizando eventos a lo largo de todo el año.



Según el presidente de la institución provincial, "queda patente que el trabajo que vienen realizando, con más o menos apoyo de las administraciones, se ha afianzado y, a día de hoy, no solo ayudan a completar y dinamizar a los pueblos en los que se celebran estos festivales sino que se han convertido en un revulsivo social y económico en poblaciones muy pequeñas como son Aldeacentenera, Torre de Don Miguel o Valdencín".



Y, Morales ha concluido que "éstos son los proyectos que la Diputación de Cáceres debe apoyar, que además están impulsados por personas jóvenes que han decido apostar por sus pueblos".