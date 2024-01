Bloque C de la calle Ródano de Cáceres se reduce a escombros y se estudiará destino solar

Ep

Los trabajos de derribo del Bloque C de la calle Ródano de Cáceres están a punto de finalizar una vez se ha demolido el edificio situado en la barriada de Aldea Moret, que ha sido símbolo de la marginación social.



El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha visitado, junto con los concejales de Obras, Servicios Públicos y Urbanismo, las labores de derribo que está ejecutando la empresa AG Demoliciones por un presupuesto de 558.548 euros con un periodo de ejecución de cinco meses.



Las actuaciones empezaron el pasado mes de octubre con la retirada de enseres, mobiliario y basura del interior del edificio, así como con intervenciones sobre todos los suministros, para posteriormente en enero proceder a la demolición en sí de forma mecánica.



En la actualidad, el edificio está prácticamente demolido y lo que se está haciendo es una clasificación de los materiales para poder llevar a cabo un reciclaje correcto.

La última fase de la labor de derribo será la demolición de los sótanos y el rellenado del vaso, así como dejar la parcela a nivel de rasante como el resto de la urbanización, reparar el pavimento y limpiar la zona.



"Con el derribo del edificio, hemos puesto fin a una etapa", ha asegurado el alcalde, que ha apuntado que "el Bloque C representaba la marginalidad en este barrio y creo que había que poner fin y dar una solución a este problema".



Ahora el paso siguiente es hablar con la sociedad de Aldea Moret, "sentarnos con los vecinos, asociaciones, colectivos para decidir qué se quiere hacer aquí, qué uso se quiere dar a esta parcela", ha puntualizado el alcalde.

Además, ha anunciado que el próximo jueves por la tarde habrá reuniones con colectivos "para empezar a diseñar en el futuro uso que va a tener esta parcela".



Mateos ha señalado que le gustaría que el solar se convirtiera en "un espacio de encuentro", que pudieran usar todos los vecinos del barrio, ya sean instalaciones deportivas, zonas verdes, parques infantiles o áreas biosaludables.

Al alcalde le "gustaría que lo que antes era un símbolo de la marginalidad se convierta en un espacio de uso compartido y de disfrute de los vecinos de Aldea Moret y de toda la ciudad, que puedan venir a ver cómo se está trabajando por mejorar el barrio".



Respecto a otros inmuebles sociales del barrio, el alcalde ha resaltado que el ayuntamiento trabaja para que "tengan unas condiciones de habitabilidad digna".

En este sentido, ha puesto como ejemplo la labor que desde Urbanismo se está realizando en el Bloque B de la calle Ródano para reparar los daños en las escaleras del edificio.



"También hay que hacer una llamada a la responsabilidad; la convivencia en las distintas comunidades de vecinos no es una responsabilidad única del Ayuntamiento, sino una responsabilidad de quienes habitan en esos edificio y se está haciendo un esfuerzo muy importante para que los inmuebles estén dignos, con inversiones importantes en accesibilidad o eficiencia energética, entre otros", ha puntualizado.



El alcalde ha recalcado que Aldea Moret "es un barrio fundamental" para el equipo de Gobierno y por eso se ha desbloqueado un proyecto como el Centro Cívico de Santa Lucía, diseñado en 2015, y "que por fin este año se prevé sacar a licitación para conseguir que sea un punto de encuentro para todos los vecinos del barrio".



Ha concluido que "Aldea Moret al actual equipo de gobierno no solo le preocupa sino que le ocupa. Nuestras visitas aquí no son para hacernos fotos, sino para hacer acciones concretas y para traer soluciones para los vecinos del barrio".



CONSTRUIR Y DERRIBAR



Cabe señalar que, en la visita estaba también el arquitecto Eleuterio Sánchez Vaca, que fue el encargado de construir en el año 1985 los bloques A, B y C de la calle Ródano y que, casi 40 años después, también ha participado en la demolición del tercero de ellos.



"Es una triste experiencia porque el edificio se encontraba en un buen estado estructural, la fachada del edificio estaba muy bien conservada y no se podía reutilizar, pero, bueno, la situación era la que era y creo que la medida ha sido correcta", ha explicado el arquitecto que cree que rehabilitarlo hubiera resultado más costoso que demolerlo dado el estado en el que se encontraba.



No obstante, Sánchez Vaca ha señalado que la solución a los problemas del barrio no pasa por "ir demoliendo bloques" sino por adoptar "medidas integradoras".

Y, ha concluido que, "con eso, no resolvemos la problemática del barrio, porque el B ya está esperando, ¿no?, por las historias que me han contado los que están ahí viviendo y demoler los bloques no creo yo que sea la solución".



DESALOJADO EN 2010



Cabe recordar que el Bloque C estaba situado en un solar de 1.500 metros cuadrados y ha sufrido continuos actos de vandalismo como la sustracción de todos los elementos y materiales que puedan ser objeto de venta, como carpinterías exteriores, cableado eléctrico, conducciones de agua, etc.



Debido principalmente a la falta de mantenimiento y al mal uso de algunos de sus usuarios, el edificio se desalojó en el año 2010 y se procedió al tapiado de los huecos más cercanos a la vía pública para evitar el acceso al mismo. El desalojo llevó aparejado algún proceso de limpieza de las ingentes cantidades de basura que contenía.



Sin embargo, seguía habiendo mucha basura acumulada tanto en las zonas comunes como en las viviendas, lo que generó también la aparición de animales en el interior, fundamentalmente aves y ratas, aunque también insectos y otras plagas, dados los restos encontrados en el interior del mismo.



La demolición se ha desarrollaro elemento a elemento para algunos de los sistemas constructivos como la cubierta y para el resto se ha elegido la demolición combinada, utilizando maquinaria mecánica pesada hidroneumática, retroexcavadora, con pinzas demoledoras dada su eficacia y sus adecuados rendimientos para demoliciones de este tipo.