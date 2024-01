Ayuntamiento Cáceres hará plan especial de urbanismo para reordenar polígono Charca Musia

Ep.

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, ha avanzado que el consistorio baraja la redacción de un plan especial de urbanismo como solución para reordenar el polígono de Charca Musia "con rigurosidad".



Cabe recordar que un grupo de empresarios y vecinos ubicados en este polígono han creado una plataforma de afectados para denunciar la "situación lamentable" que este área "ha estado sufriendo debido a décadas de abandono por parte de los distintos gobiernos municipales de Cáceres".



En la pasada legislatura se inició la convocatoria de un concurso público para que una empresa especializada en urbanismo propusiera una modificación del Plan General Municipal (PGM), aprobado en 2010, para ordenar las construcciones que ahora mismo tienen usos industriales, residenciales y terciarios. La idea era ubicar allí el pabellón de ferias de la ciudad y trasladar el mercado franco.



El actual Gobierno local anuló esta convocatoria al no estar de acuerdo con la construcción del citado pabellón de ferias en este espacio, ya que considera que la ubicación ideal es en el recinto ferial, por lo que aboga por la realización de un plan especial de urbanismo para reordenar todo el espacio y mantener, en la medida de lo posible, las actuales construcciones.



"Lo que no se puede es, unas semanas antes de las elecciones anunciar un plan para la Charca Musia que consiste en el traslado del mercado franco y del pabellón de ferias y que no sabemos cómo se va a ejecutar ni cómo se va a llevar a cabo", ha criticado Orgaz en relación a la decisión tomada por el anterior Gobierno local del PSOE.



Ahora, el Ejecutivo del PP cree que este asunto "merece una valoración más pausada, más sosegada, más consensuada, que no implica que no sea ágil", ha explicado Orgaz, que ha añadido que tanto el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, como el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, han visitado varias veces el polígono para hablar con los empresarios y resolver los problemas inminentes, como algunas inundaciones que se han producido en la zona.



"Y a partir de ahí, pues hay que trabajar en tomar medidas que den una solución completa a esta situación en la que todos ustedes conocen, que no es nueva, sino que se arrastra desde hace años", ha subrayado el portavoz municipal que ha señalado que "próximamente" se anunciarán nuevos proyectos e inversiones que mejorarán el polígono.



Cabe recordar que esta superficie de 36 hectáreas, ubicada a la salida de la carretera Ex-206, no cuenta con dotaciones públicas como alumbrado o acerados, ya que las edificaciones se levantaron sin un plan de urbanismo previo y de forma desordenada desde los años 60 del siglo pasado.