Los presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres enfilan la recta final para ser aprobados

Los presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres para 2024 enfilan la recta final para ser aprobados antes del 1 de enero del próximo año, tras la incorporación al borrador presentado por el Gobierno del PP, de varias propuestas planteadas por los grupos municipales de Vox y PSOE, mientras que Unidas Podemos ha decidido no proponer ninguna medida.



Así, está previsto que el próximo lunes, día 18, se convoque el consejo rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) para la aprobación de su presupuesto de este organismo autónomo, por lo que después habría que celebrar la Comisión Especial de Cuentas y de Hacienda para, posteriormente, llevar el presupuesto a un pleno, que podría celebrarse en sesión extraordinaria en la última semana del año.



"La maquinaria ya está puesta en marcha", ha señalado este viernes el portavoz del Gobierno local y concejal de Economía, Ángel Orgaz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, en la que ha incidido que el alcalde Rafael Mateos "cumplirá el compromiso" de tener un presupuesto antes del 1 de enero del año 2024.



Orgaz ha explicado algunas de las medidas que se han incorporado al borrador propuestas por los grupos municipales, como el cheque bebé de 500 euros planteado por Vox al que se destinarán unos 100.000 euros con cargo al IMAS, y para el que habrá que determinar la fórmula de ejecutarlo que podría ser teniendo en cuenta la renta familiar y con la condición de que se gaste en el comercio local.



"Consideramos que un buen sistema, por ejemplo, sería hacerlo en base al nivel adquisitivo y de renta de las familias, por lo que no habría una necesidad de dar 500 euros a todos y cada uno de los nacimientos o adopciones que se produjesen en nuestra ciudad", ha explicado el también concejal de Economía, que ha insistido en que ese cheque bebé podría plantearse en forma de "bono" para comprar en las tiendas de la ciudad.



También se han incorporado al presupuesto otras aportaciones realizadas por Vox como la adecuación de un aparcamiento en superficie en la calle Trajano, en el entorno de la Plaza de Italia, o una nueva zona verde en la zona norte, concretamente, en el barrio de Cáceres El Viejo. Aunque no se ha cuantificado el montante económico que supondrían estas medidas, se estima que podrían ser de entre 250.000 y 300.000 euros.



Respecto a las propuestas planteadas por el grupo municipal del PSOE, destaca el aumento de la partida destinada a fomento del comercio local en 30.000 euros más de lo presupuestado, así como la posibilidad de establecer la gratuidad del autobús urbano para menores de 16 años, una cuestión que el Ejecutivo de Rafael Mateos no descarta.



"Nosotros estamos abiertos a mantener la gratuidad pero tenemos que ver primero el alcance de las medidas del Gobierno de España porque eso va a afectar al déficit del autobús. Tendremos que ver en qué medida afecta para poder valorar de manera certera si nos podemos seguir permitiendo este tipo de gratuidad", ha explicado Orgaz, que ha recordado que esta medida se ha puesto en marcha en los dos últimos años en la ciudad y podría implementarse también a partir de junio del próximo año.



PENDIENTE DEL REMANENTE



Orgaz ha indicado también que hay otras propuestas planteadas por ambos grupos que se irán incorporando a través del remanente de tesorería a lo largo del ejercicio y según se vayan valorando, por lo que ha incidido en que se trata de un presupuesto "coherente" que, a su juicio, podría ser aprobado por unanimidad.



"Desde nuestro punto de vista, el presupuesto puede ser aprobado por la totalidad del pleno sin complejos por ninguno de los concejales que lo componen, pues es un presupuesto que es bueno para la ciudad, que cumple con una serie de objetivos marcados y que busca, en definitiva, una ciudad moderna y que mire al futuro", ha defendido el concejal.



Tanto Vox como PSOE no han expresado todavía su sentido del voto a estos presupuestos para los que el PP, que gobierna en minoría, necesita, al menos, los dos votos de Vox, para aprobarlos por mayoría, o la abstención de estos y del PSOE, para sacarlos adelante con los 11 votos 'populares', ya que Unidas Podemos votará en contra.



En este sentido, Orgaz ha invitado a Unidas Podemos a que se sienten a hablar con el Gobierno y realicen propuestas. "Se queja de que nos sentemos con Vox, pero no se quieren sentar con nosotros", ha lamentado el portavoz municipal.



"A lo mejor si me siento con Unidas Podemos y nos da sus propuestas, se integran en el presupuesto y les gusta y lo mejoran. Pero si no lo hacen, no tengo la oportunidad de sentarme. Nosotros nos sentamos con quien se quieren sentar con nosotros. Y quien se ha querido sentar con nosotros es Vox y es el Partido Socialista. Yo invito a Unidas Podemos a que recapacite", ha concluido.