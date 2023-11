Ayuntamiento Cáceres propondrá a la Junta la mejor ubicación para el aeródromo

Ep

El Ayuntamiento de Cáceres va a proponer a la Junta de Extremadura la que cree que será la mejor ubicación dentro del término municipal para la construcción del aeródromo, entre las posibles ocho localizaciones del informe que ya están estudiando los técnicos municipales.



El alcalde de la capital cacereña, Rafael Mateos, ha defendido este martes la construcción del aeródromo de pasajeros y mercancías como una infraestructura "muy importante" para una ciudad como Cáceres, con un importante sector turístico y que aspira también a configura un núcleo industrial, por lo que si se quiere atraer inversión hay que ofrecer "fórmulas alternativas al transporte por carretera para permitir la entrada y la salida de mercancías".



Dicho esto, Mateos ha subrayado que "la ubicación tiene que estar en el término municipal de Cáceres", por lo que el ayuntamiento "no puede barajar una ubicación distinta a la ciudad y cuanto más cerca esté de la ciudad, respetando las distancias mínimas que tiene que tener una infraestructura de ese tipo, pues mejor".



"Por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer ahora con ese documento de avance es analizarlo con los técnicos municipales y hacer una mesa de trabajo que formalmente no está constituida pero si hay una relación muy fluida con la Junta de Extremadura para analizar, una a una, las diferentes posibles ubicaciones con sus pros y con sus contras y proponer o hacer nuestra propuesta a la Junta de Extremadura de cual debe ser la mejor ubicación", ha recalcado el regidor cacereño.



Mateos ha insistido en que el aeródromo no es una infraestructura elitista sino que posiciona a la ciudad "no sólo a nivel nacional sino también a nivel europeo" para atraer turismo e inversión empresarial.



Asimismo, ha valorado que la Junta de Extremadura haya manifestado su compromiso con que en Cáceres haya esa infraestructura, ya que, "frente a la incertidumbre de los últimos años, ahora sí hay un Gobierno regional que defiende y que se ha comprometido públicamente a que esa infraestructura venga a la ciudad de Cáceres".