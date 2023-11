Colegio Médicos y Agrupación Vecinal exponen a Mateos las carencias en sanidad de Cáceres

Ep.

Representantes del Colegio de Médicos y de la Agrupación Vecinal se han reunido este martes con el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, al que le han trasladado las carencias de la sanidad en la ciudad como la segunda fase del Hospital Universitario, la reapertura del Servicio de Cirugía Vascular o una UCI pediátrica, así como más financiación y más personal para reducir las listas de espera y mejorar la atención sanitaria.

Mateos se ha comprometido a "reivindicar" ante la Junta de Extremadura estas peticiones y ha avanzado que en su primera reunión con la presidenta regional, María Guardiola, ya le arrancó el compromiso de dotar de financiación y plazos de ejecución las obras de la segunda fase del HUC, que actualmente está en fase de adjudicación de redacción del proyecto.

"Cáceres ha estado discriminada en los últimos años en el ámbito sanitario", ha subrayado el regidor, que ha reiterado la necesidad de que la ciudad cuente "con un hospital completo" para que los vecinos tengan las mismas posibilidades de ser tratados que el resto de extremeños.

Mateos se ha comprometido a ser "muy reivindicativo con el Gobierno regional para que esa segunda fase del hospital universitario sea una realidad cuanto antes", ha dicho, al tiempo que ha añadido que le ha pedido a María Guardiola "un compromiso real" y que esa segunda fase se agilizase y se pase "de los números en el papel, de las falsas promesas en los presupuestos, a las realidades".

También va a solicitar una mejor dotación presupuestaria del Área de Salud de Cáceres y más personal, en una reunión que mantendrá con la consejera de Sanidad para trasladar estas peticiones que buscan que "Cáceres tenga los mismos servicios sanitarios que hay en otras áreas de salud de nuestra región", ha señalado Mateos.

El presidente del Colegio de Médicos, Carlos Arjona, ha recordado los "graves problemas" que arrastra la sanidad en la ciudad y que no se han venido solucionando como una financiación "deficitaria" porque los presupuestos no están adaptados a las necesidades, algo que se incrementó "mucho" con la apertura de dos hospitales, con duplicidad de plantillas, y no se ha ido ajustando ese presupuesto.

"Eso supone que tengamos menos jefes de servicio, menos jefes de sección, menos médicos, menos personal", ha subrayado Arjona, que cree que "es el momento de que Cáceres sea dotada con un presupuesto acorde a las necesidades y a la población" y que cuenta con "suficiente personal para evitar estas listas de espera que a todos nos preocupan tanto en la ciudad".

Asimismo, ha pedido que el nuevo hospital de Cáceres acoja alumnos de medicina para formarse y hacer sus prácticas y que no solo se queden en el de Badajoz porque "para algo se llema Hospital Univeritario".

Arjona ha pedido que se complete ya la segunda fase del HUC porque un cacereño "no sabe cuando se pone malo a qué hospital tiene que ir", ya que dependiendo de la patología que tenga, no es lo mismo que sea una patología cardíaca, que hay que ir al Hospital San Pedro de Alcántara, que si es una patología neurológica o una cirugía que hay que ir al hospital nuevo.

"Por eso digo que hay que hacer un esfuerzo para que se pongan unos plazos y dejémonos ya de que siempre hay problemas, siempre se va retrasando y nunca se llega al final", ha espetado.

En parecidos términos se ha pronunciado el presidente de la Agrupación Vecinal, José Antonio Ayuso, que ha recordado que las asociaciones de vecinos llevan mucho tiempo reclamando esa segunda fase del hospital que no acaba de llegar.

"QUE NO NOS MIENTAN MÁS"

"Lo único que le hemos pedido al alcalde es que no nos mientan como nos mentía el señor Vergeles", ha recalcado Ayuso en alusión al anterior consejero de Sanidad, del que ha dicho que si se hubiesen cumplido los plazos que él daba "el hospital ya estaba hecho", y al que ha reprochado que cada vez decía una fecha distinta para la consecución de las obras del hospital.

Así, ha reprochado que "lo único que ha hecho en cuatro años ha sido mentirnos" porque "han pasado cuatro años y sigue el hospital en la misma fase". Por ello, los vecinos han pedido al alcalde y a la consejera de Sanidad "que cuando den plazos, los den bien".

"Que no nos mientan porque sabemos que los plazos son un poco complicados y si te dan un plazo de seis meses pues que se cumpla, que no se quede fuera. Lo único que pedimos es que no nos engañen a los ciudadanos", ha concluido.

En este sentido, el alcalde ha reiterado que la presidenta de la Junta de Extremadura ha adquirido el compromiso de que "no haya partidas ficticias en los presupuestos" y que se cumplan los plazos que se digan.

"Le pedió que seamos muy transparentes y que a los ciudadanos no se les engañe, que cuando se dice que se licita, se licita y cuando se dice que se saca a redacción del proyecto, que realmente se saque a redacción del proyecto", ha espetado Mateos.

"No queremos ver partidas abiertas en los presupuestos para decir que el hospital universitario tiene una partida, como ha pasado en los últimos siete años en los presupuestos de la comunidad autónoma. Los ciudadanos queremos que haya partidas reales y partidas que se ejecutan", ha incidido, al tiempo que ha recalcado que lo que quiere es "grado de ejecución".

Mateos ha recordado que "no hay ni siquiera proyecto", por lo que "de nada vale meter en el presupuesto una partida de muchos millones de euros para ejecutar una obra donde ni siquiera hay proyectos", por lo que ha pedido que se licite la redacción del proyecto, que se cumplan los plazos para hacer la entrega de ese proyecto y que, de forma inmediata, se ejecute la obra sin lapso de tiempo.