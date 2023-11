Gobierno Cáceres defiende bajada impuestos porque ayuntamiento tiene recursos suficientes

Ep

El portavoz del Gobierno de Cáceres, Ángel Orgaz, ha defendido la bajada de impuestos como el IBI, que entrará en vigor en 2024, y otras revisiones de tasas y tributos que se acometerán con la consiguiente merma de ingresos en las arcas públicas, porque el ayuntamiento tiene recursos suficientes y el problema no está en ingresar menos dinero, sino en gestionar mejor los recursos para ofrecer servicios públicos más óptimos.

Así lo ha indicado, tras la Junta de Gobierno local, en la que ha insistido en que la rebaja de impuestos "es perfectamente viable en nuestra ciudad" porque las arcas municipales cuentan con un remanente de tesorería cercano a los 16 millones de euros y créditos bancarios que se solicitaron por valor de 8 millones para inversiones de las que solo se han ejecutado el 21,7%, mientras que los intereses financieros han pasado de 63.000 a 550.000 euros .

Según el portavoz, "este ayuntamiento no tiene un problema económico. Este ayuntamiento no tiene un problema en sus fondos. Lo que tenía hasta ahora era un problema en la gestión. Lo que se arrastra de la pasada legislatura es un problema en cuanto a la planificación y a la gestión de los recursos económicos", recordando que, en la pasada legislatura, se aumentó la recaudación pero eso no revirtió en una mejora en la prestación de dichos servicios.

En este sentido, se ha referido al millón de euros que se destina a los presupuestos participativos del que "tan solo se encuentra ejecutado el 19%", destacando que "ésto es un dato fehaciente que viene a demostrar que un aumento de los ingresos, como pasó en la pasada legislatura, no conlleva un aumento de las inversiones en nuestra ciudad".

Por lo tanto, el PP aplicará una política fiscal para "estar al lado de las familias" y que eso no conlleve una reducción en los servicios públicos que se presten con "calles limpias, zonas verdes cuidadas, proyectos empresariales ambiciosos, y eventos culturales y deportivos que contribuyan al sector cultural y deportivo de nuestra ciudad, pero que también dinamicen el sector turístico y hostelero".

MÁS CERCA DE UN PRESUPUESTO PARA 2024

Así, con la rebaja del IBI. aprobada con los votos de Vox, el ayuntamiento "está hoy un paso más cerca del presupuesto de lo que lo estábamos ayer", que permitirá mejorar la gestión y llevar a cabo inversiones para hacer "una ciudad más próspera, más moderna y con más posibilidades de futuro".

Para el portavoz, "un presupuesto con una serie de inversiones a las que nos comprometimos y que esperamos que a partir de que este ayuntamiento cuente con un nuevo presupuesto en las próximas semanas, podamos empezar a reflejar lo que son intenciones o lo que eran promesas en lo que pueden ser realidades".

Sobre cuándo podría estar ese borrador de presupuesto, el portavoz y también concejal de Economía ha respondido que ahora se están estudiando las propuestas que se han presentado al presupuesto participativo que tendrá que ser aprobadas en el Consejo de Participación que se convocará la semana que viene.

Un comité de cinco expertos de la ciudad se incorporarán a ese Consejo de Participación para dictaminar qué proyectos de los 300 recibidos se incluirán en el borrador de presupuestos y, una vez que el Consejo de Participación se vuelva a reunir para valorar esas propuestas, se publicará el anteproyecto y con esa publicación del anteproyecto se volverá a abrir un periodo de tiempo para incorporar las propuestas de los grupos municipales.

Orgaz ha resaltado que "nuestra senda de diálogo está abierta a todos los grupos de la corporación", recalcando que se trabajará para que ese apoyo de todos los partidos con representación pueda materializarse.

Una vez se hayan incorporado todas las propuestas ciudadanas y políticas al anteproyecto se abrirá un nuevo periodo de consulta pública, para que cualquier ciudadano seguir aportando hasta el último momento al presupuesto, y para comprobar si sus propuestas se han visto realmente reflejadas en el anteproyecto de presupuestos.