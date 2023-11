El PP pide al alcalde de Jaraicejo que explique por qué el agua no es potable

El Partido Popular de Jaraicejo (Cáceres) considera "preocupante" la falta de información por parte del Ayuntamiento del municipio sobre el estado del agua en la localidad, y que sólo se haya limitado a no recomendar su consumo.

Tal y como informa la formación 'popular' en una nota de prensa, desde este pasado fin de semana el agua de los grifos de Jaraicejo "es marrón y con un aspecto que denota claramente que no es fiable para el consumo humano, pero no fue hasta este pasado lunes cuando el Consistorio hizo una recomendación a la población para que no bebiera agua por una avería general", según se recoge en el bando móvil.

Ante esto, el PP pide que, por el bien de los vecinos, "el Ayuntamiento de Jaraicejo explique por qué, de repente, cuando nunca se han tenido problemas con el abastecimiento de agua, no se pueda usar ni para beber ni para cocinar".

"En la tarde de domingo, sobre las 15:30 horas, comenzó a salir el agua marrón por los grifos. En ningún momento de la tarde se procedió a dar ninguna explicación y no fue hasta la mañana del lunes cuando han recomendado no usar agua de grifo. Seguimos sin información y sin saber si se ha comunicado a Sanidad o si se han hecho controles", ha señalado el portavoz del PP en la localidad, José Manuel Santos Montero.

Por ello, el PP lamenta este "oscurantismo" y "falta de detalle" sobre esa "supuesta avería general" a la que alude el equipo de gobierno local, e insiste en que, teniendo en cuenta la importancia que supone tener un agua apta, "el Ayuntamiento de Jaraicejo debe aclarar cuanto antes qué ha pasado y cómo se va a solucionar", concluye.