Policía Local Cáceres reestructura sus horarios trabajo y crea Unidad Violencia de Género

La Policía Local de Cáceres ha iniciado un proceso de reestructuración del servicio que ha empezado con la organización de sus horarios de trabajo con un nuevo cuadrante que está en vigor desde el pasado 1 de noviembre, y en el que se concentran las jornadas laborales en dos días con turnos de tarde, mañana y noche, de forma consecutiva y cíclica para librar después los cuatro días posteriores.



Esto supondrá reducir las jornadas laborales de las 185 que se llevaban a cabo ahora a las 157 con el nuevo cuadrante que implica, además, la obligatoriedad de realizar ocho jornadas de manera extraordinaria, seis de ellas en días laborales y dos en jornadas festivas, lo que compensará el cómputo anual y ayudará a disminuir unas mil horas extraordinarias que se venían realizando hasta ahora por las necesidades del servicio.



La reducción de la jornada viene propiciada por el coeficiente reductor que se aplica a los turnos de noche, como ya se viene haciendo en otros cuerpos de seguridad del Estado como Policía Nacional o Guardia Civil, y que supone que las noches equivalgan a 1,55 jornadas laborales en lugar de a una.



De esta forma, los servicios no se ven mermados pero sí se favorece la conciliación de la vida familiar y laboral de los agentes, una cuestión que los agentes habían estado demandando desde hace tiempo y que había provocado protestas sindicales en la anterior legislatura.



El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, el jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, así como representantes sindicales de CSIF y UGT que han suscrito el acuerdo, han presentado este martes esta reestructuración orgánica que también afecta a los grupos de trabajo que en total van a contar con seis efectivos en la policía operativa, dos en la policía administrativa, dos motoristas y tres de atestados.



"El objeto de este cuadrante es garantizar el cumplimiento del servicio público y salvaguardar el interés general, y para ello constituiremos una comisión de seguimiento formada por la jefatura de la policía, por los agentes sociales y por miembros de la administración local para velar por el cumplimiento de las competencias que se asignan al cuerpo y para interpretar, sobre todo, la aplicación de este cuadrante", ha indicado Muriel.



También se organizan las Unidades para conseguir una mayor especialización de la policía, de manera que la novedad más importante es que se crea una de Violencia de Género que no existía hasta ahora, y otra de Investigación Policial (Unipol).



NUEVA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE INVESTIGACIÓN



El resto de unidades es una de Policía Judicial de Tráfico con una sección de atestados y una sección de tráfico; una unidad de Seguridad Ciudadana con una sección de incidencias del 092, otra sección de proximidad con agentes a pie de calle, control de accesos, comunicaciones y cámaras; Seguridad Ciudadana y control de cámaras; una Unidad Administrativa y Medio Ambiente para la gestión de eventos, licencias de actividad y cuestiones administrativas; y una de Servicios Jurídicos.



"Esta reestructuración responde a una necesidad de tener una policía local cercana, a pie de calle, con la agilidad precisa para reaccionar ante los requerimientos que surjan, porque somos y seguimos siendo la ciudad más segura de España", ha incidido el concejal, que ha recalcado que "con toda esta reestructuración no se reducen los servicios" ni el número de agentes por jornada.



Muriel ha avanzado, además, que la plantilla de la Policía Local se verá incrementada en los próximos meses con unos 20 agentes, ya que se han convocado 7 nuevas plazas y hay que cubrir las vacantes. Según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2020, la plantilla se fijaba en 157 agentes y mandos.



En la misma línea se ha pronunciado el inspector jefe, Benedicto Cacho, quien ha explicado que se trabajan las mismas horas "pero más condensadas". No obstante, ha señalado que todo este cuadrante, que ha sido aprobado por la plantilla y representantes sindicales de CISF y UGT, habrá que analizarlo en la práctica para ver si funciona tanto en el respeto de los derechos de los agentes como en el desempeño de la labor policial.



El objetivo final de esta remodelación es conseguir dotar a la Policía Local de "más efectivos, mejores medios y una mejor organización", ha dicho Muriel, que ha recalcado que esto contribuirá a aumentar la efectividad del servicio y evitar la improvisación de los últimos años a la hora de organizar el trabajo diario de los agentes y, especialmente, cuando ha sido necesario reforzar la seguridad de grandes eventos culturales, festivos y deportivos.