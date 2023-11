La primera fase obras remodelación Avda. Alfonso VII de Coria acabará en los próximos días

La primera fase de las obras de remodelación de la avenida Alfonso VII de Coria (Cáceres) finalizará en los próximos días, y ya se ha vallado la zona para comenzar la segunda fase de los trabajos.

Así lo ha adelantado la alcaldesa de la localidad, Almudena Domingo, quien ha recordado que las obras comenzaron el pasado mes de septiembre y que se dividirán en tres tramos o fases.

En concreto, la primera fase ha sido en la parte sur y los trabajadores ya están con los remates finales. Entre las tres fases, la actuación se extiende a casi la totalidad de la avenida.

La empresa UTE Martín y Cuadrado, S.L. - Boymosa, S.L, está siendo la encargada de llevar a cabo estos trabajos que consisten en la mejora de acerados, la accesibilidad, el mobiliario urbano y el alumbrado público, al objeto de dar solución al deterioro en acerados, debido principalmente al proceso natural de deterioro de los existentes, según explica en una nota de prensa el Consistorio cauriense.

Así pues, esta avenida parte de su intersección con la avenida Monseñor Riberi (al Sur) y continúa hasta la bifurcación del Camino del Cementerio con la Carretera de Calzadilla (al Norte). Se trata de una zona con muchísimo tráfico diario, tanto de vehículos como peatonal.

La remodelación de la avenida consistirá en el arreglo de las aceras donde, en algunos tramos hay en la actualidad estrechamientos que obligan al peatón a bajarse de ellas y a caminar por el mismo viario, por el que circulan los vehículos a motor.

A su vez, otro "inconveniente" a subsanar es la vegetación. Esta avenida disponía de árboles de gran porte y altura, cuyas ramas invadían las fachadas de los edificios de viviendas, lo que suponía para quienes viven en ellas falta de higiene, falta de iluminación y ventilación, entorpecimiento en las vistas, etcértera.

Por ello, era necesario cortar constantemente las ramas para que no se acercaran excesivamente a las fachadas, añade el Consistorio.

En definitiva, el objetivo principal de la remodelación de esta avenida es buscar la revitalización y potenciación de este eje comercial y dotacional. Con la primera fase casi terminada, la avenida ya presenta un aspecto menos deteriorado, más luminosidad, amplitud y accesibilidad. Algo que se conseguirá en su totalidad al finalizar los tres tramos.

Con estos trabajos se va a proyectar un itinerario accesible en su totalidad, y con vegetación y mobiliario apropiados. El objetivo que se pretende es, dar prioridad al peatón y a los medios de transporte alternativos al automóvil, y la adecuación a la nueva normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en los pavimentos, espacios y elementos que la conforman.

BENEFICIOS

Por todo ello, el Proyecto para la Remodelación de este tramo de avenida del municipio supondrá "importantes beneficios" en la mejora de su aspecto visual y la calidad de su paisaje urbano.

Así, se están recuperando espacios para el peatón, mediante el ensanchamiento de las aceras en determinados puntos (dos concretamente), se potenciarán los itinerarios peatonales que cruzan. Para ello se introducirán nuevos pasos de peatones para mejorar la conectividad y se aumentará la superficie de los existentes.

Algunos de los pasos de peatones se proyectan elevados, dando prioridad al peatón frente al vehículo. Además, se reordenarán los aparcamientos, recuperando espacio para el peatón. También se incorporan zonas reservadas para motos y bicicletas en las zonas adecuadas para ello, fomentando el uso de otros medios de transporte más blandos y menos contaminantes.

Igualmente, se renovarán y redistribuirá el mobiliario, ubicándolo en los lugares adecuados, para evitar que se sitúen en puntos poco atractivos o que supongan un obstáculo a la accesibilidad universal.

Además, se realizará una plantación de nuevas especies vegetales. Se utilizarán especies que no produzcan alergias, que no alcancen excesiva altura, que requieran poco consumo de agua y que no necesiten un cuidado especial para su conservación.

También se renovará el alumbrado público, mediante soluciones más eficientes energéticamente, como son la utilización de las lámparas LED, frente a las actuales lámparas, cuya renovación se plantea de forma global en la actuación.

Por último, según el Consistorio, cuando las obras finalicen se habrán ejecutado con un importe de adjudicación de 499.187,94 euros con cargo a remanentes municipales.