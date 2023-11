El obispo de Coria-Cáceres asegura que los abusos a menores "es un problema social"

Ep.

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, ha asegurado respecto al informe del Defensor del Pueblo, que los abusos sexuales "es un problema social" y que no afecta solo a la Iglesia, al tiempo que ha valorado que se haya puesto el foco en las víctimas, porque "es un asunto muy doloroso y que realmente perjudica muy seriamente a las personas", por lo que hay que "tomar conciencia más todavía de la importancia y la repercusión que tiene este tema", ha dicho.

Monseñor Pulido ha defendido que la Conferencia Episcopal se ha tomado "muy en serio" este asunto y por ello se convocó una asamblea de obispos en la que se estudiaron diferentes aspectos y se valoró que se pusiera en el centro a las víctimas, así como las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en su informe.

En esa asamblea también se encargó a la Oficina de Protección de Menores, que coordina en la Conferencia Episcopal este asunto, que presentase en la próxima asamblea una valoración de las diferentes recomendaciones, intentando asumirlas por parte de la Iglesia.

Pulido ha recalcado que hay que dejar "claro" que "el abuso de menores no es un problema exclusivo de la iglesia, sino que es un problema social, y que nos ocupa a todos".

"Esto nos parece muy importante también, porque a veces se focaliza quizás excesivamente en la institución de la Iglesia, que seguramente hemos hecho muchas cosas mal, pero no se tiene en cuenta que hay que abordarlo a un nivel más general, no solamente a un nivel eclesial, que no soluciona del todo", ha recalcado.

Pulido ha recordado que la Diócesis de Coria-Cáceres creó en 2019 una oficia de atención a las víctimas que no ha recibido ninguna denuncia desde entonces, por lo que los casos que se remitieron al Defensor del Pueblo son los dos registrados con anterioridad en la diócesis, que corresponden a los 2001-2002, y 2016.

"Son dos casos que en nuestra diócesis han sido públicos y notorios, y desde el primer momento se ha informado", ha dicho el obispo a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa en la que se ha presentado la memoria de la diócesis, en la que ha defendido que han sido "transparentes" con estos casos y se ha solicitado la información que se ha pedido.

Respecto a la creación de un fondo estatal que plantea el Defensor del Pueblo para hacer frente a las indemnizaciones a las víctimas con la colaboración de la Iglesia, Pulido ha mostrado su disposición a colaborar "con las instituciones públicas en todo lo que determinen", pero ha recordado que "la Iglesia ya está indemnizando y ya está haciendo parte de este fondo".

De hecho, la única víctima que hubo en Coria-Cáceres, tras el juicio, "el juez estableció una indemnización y se pagó", ha subrayado. "Quiero decir que no es una novedad el que se paguen indemnizaciones a las víctimas porque la Iglesia lo está haciendo. Y si hay algún organismo que lo establezca de otra forma, pues, yo creo que igual que lo hace ahora, lo va a seguir haciendo en adelante, porque hay una responsabilidad de una justicia restaurativa que todos reconocemos", ha concluido.