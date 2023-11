Concurso limpieza de Cáceres llega al TSJEx con recurso de Cáritas sobre residuos textiles

Ep.



La empresa de economía social Moda-Re de Cáritas diocesana de Coria-Cáceres ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra el concurso del contrato de limpieza y recogida de basura de Cáceres, al entender que los pliegos no cumplen la normativa sobre la recogida de residuos textiles.



El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha señalado que este recurso no supone la suspensión del proceso de adjudicación, por lo que continúa adelante el trámite administrativo para resolver el contrato, salvo que el Alto Tribunal extremeño decida suspender de forma cautelar el proceso.



Orgaz ha recordado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, que los servicios técnicos del ayuntamiento solicitaron a la empresa Valoriza, única que ha concurrido al concurso, unas aclaraciones técnicas sobre su oferta. Actualmente se están valorando dichas aclaraciones, y queda por abrir el sobre con la oferta económica.



La próxima mesa de contratación, en la que se abordará tanto el informe de aclaraciones técnicas como la oferta económica, se celebrará el 15 de noviembre, aunque no es seguro que de ella salga una propuesta de adjudicación definitiva.



Cabe recordar que el concurso de recogida de basura y limpieza viaria de Cáceres ha recibido solo la oferta de Valoriza Servicios Medioambientales. El presupuesto de licitación del Ayuntamiento de Cáceres para la gestión de la limpieza viaria y la recogida de residuos urbanos asciende a un importe de 121.563.827 euros, para un periodo de 11 años.



Este concurso fue recurrido por la empresa social de Cáritas (Moda-Re) en lo que tiene que ver con la recogida de textil y el asunto tuvo que dirimirse en la Comisión Jurídica de Extremadura, que decidió que los pliegos se ajustaban a la normativa, por lo que la citada empresa ha decidido elevar el recurso a los tribunales.



Lo que hay que decidir es si la recogida de textil y calzado usado se hace en un contrato exclusivo o si se incluye en el concurso general, como hasta ahora. Si se decide lo primero habría que retrotraer el concurso a la redacción de pliegos para modificar también el importe económico de la contrata.



En la actualidad el ayuntamiento cuenta con unos 50 contenedores para recoger ropa y calzado que se gestionan a través de la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos Conyser. La empresa de Cáritas tiene una treintena repartidos por vías públicas y edificios privados en los que recoge ropa y calzado de segunda mano para su empresa social Moda-Re.