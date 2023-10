El Fanter Film Festival de Cáceres teme desaparecer por la falta de ayudas institucionales

Ep.

Los organizadores del Festival de Cine Fantástico y de Terror (Fanter Film Festival) de Cáceres, que cumple este año su décimo segunda edición, temen que el certamen pueda desaparecer por la falta de ayudas institucionales, ya que este año "ha sido un milagro" sacar adelante este certamen, que cuenta con un escaso presupuesto de 8.000 euros.

Así lo ha señalado el director del festival, Pablo Carrero, quien se ha lamentado de que otros certámenes cinematográficos de la región similares cuenten con un presupuesto muy superior al cacereño, que lleva varios años asumiendo pérdidas por parte de los organizadores, la plataforma abandomoviez.

"Esperamos que se busque una solución, no sabemos si llegará. Nosotros, en principio, la afrontamos como posiblemente el final, no lo sabemos. De hecho, nos planteamos varias veces no hacerlo este año porque no llegábamos, pensábamos que era un final demasiado triste, quizás un final más bonito sea finalizar con una última edición", ha dicho Carrero en la rueda de prensa de presentación de esta cita cinematográfica, que ha tenido lugar en el ayuntamiento cacereño, única institución que apoya el certamen.

Así las cosas, Carrero ha pedido más implicación ya que se trata de un festival que ofrece para los jóvenes "un fin de semana distinto". "Me atrevo a decir, que creo que es uno de los eventos culturales que más gente joven reúne sin dispensar una sola gota de alcohol, y creo que eso es muy positivo", ha resaltado.

Por su parte, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado la importancia de que, después de doce años, se mantenga el festival, y ha resaltado la "importante labor" que se realiza desde la organización para que los amantes de este género de terror "tengan una referencia no sólo a nivel regional sino incluso nacional".

"El festival va a contar con nuestro apoyo en los próximos años, y queremos que se mantenga con una serie de propuestas que empezaremos a trabajar una vez que finalice éste, ampliando las actividades", ha indicado el concejal.

En cuanto a la programación, cabe destacar que el Fanter Film Festival se celebrará el viernes 27 y el sábado 28 en el Palacio de Congresos, donde se proyectarán siete películas a un precio de 1 euro la entrada y 5 euros el abono. Además, hay palomitas y agua gratis.

Como ya es habitual el festival lo encabezará un clásico del género, en esta edición será 'La cosa' de Jhon Carpenter, el viernes a las 17,45 horas. El programa es muy heterogéneo y pensado para todos los públicos, desde cine más de autor como 'The innocents' o 'Speak no evil' (que estrenamos en la ciudad, la única en versión original ya que no se ha estrenado en España), cine más 'gamberro' con 'Terrifier 2' (que ha arrasado en Estados Unidos), y 'Sisu', (gran vencedora del Festival de Sitges 2022).

Y para los más pequeños y jóvenes todo un clásico 'Una pandilla alucinante', que es gratuita. En la sección de concurso de cortometrajes se han recibido 364 de todo el mundo y de ellos se proyectarán 6, antes de las películas. Compiten por dos premios de una cuantía total de 1.000 euros.

HORARIO DE LAS PROYECCIONES

El Fanter Film Festival de Cáceres se inaugurará el viernes, día 27, con la reposición de la película clásica 'La Cosa' de John Carpenter, estrenada en 1982. Carpenter adapta la novela de 1938 de John W. Campbell Jr. 'Who Goes There?' para ofrecer una pesadilla glaciar que transcurre en una lejana estación experimental en la Antártida. Se podrá ver a las 17,45 horas en el primer día de este certamen que organiza el portal abandomoviez.

Tras la primera proyección, a las 20,45 horas llega la cinta noruega 'The Innocents' (2021) que relata la historia de la pequeña Ida y su familia, que se instalan durante las vacaciones de verano en un tranquilo barrio de Oslo situado cerca de un bosque que tiene "poderes ocultos".

La jornada del viernes se cierra con la proyección de 'Terrifier 2' (EEUU, 2022) que se podrá ver a las 22,50 horas. Un año después de la ahora infame masacre de Miles County, el asesino en serie Art the Clown regresa para causar estragos en una familia en duelo.

Ya el sábado 28 de octubre, el XII Fanter Film Festival ofrece a las 17,00 horas una sesión infantil gratuita con la proyección de 'Una pandilla alucinante', "una joya del cine ochentero que hará las delicias de padres e hijos", según explica la organización en sus redes sociales y recoge Europa Press.

A las 18,45 horas llega 'Missing' (EEUU, 2023) con una trama trepidante en un thriller tecnológico que promete ser el talk del Fanter. A las 21,15 horas se podrá ver 'Sisu', ganadora del Festival de Sitges 2022; esta película coproducida por Finlandia y Reino Unido promete ser la joya del cine gore. Ambientada en Laponia en 1944 sigue a Aatami Korpi (interpretado por el laureado Jorma Tommila) en su mortal enfrentamiento contra los nazis por un preciado botín de oro.

La clausura del festival llegará con la también aclamada en el Festival de Sitges 2022, 'Speak no evil', una cinta danesa que se presenta como una sátira cruel y tremendista que explora la muerte de los buenos modales y las consecuencias impensables de la cortesía excesiva. La película se encargará de cerrar la edición de este año y se proyectará en versión original subtitulada en español.