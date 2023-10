Mesa de La Madrila de Cáceres acuerda reforzar controles en la zona para evitar altercados

Ep.



La Mesa de La Madrila de Cáceres, que se ha reunido este martes para analizar los problemas de ruidos y altercados que se producen en esta zona de ocio nocturno de la ciudad y que impiden el descanso vecinal y provoca situaciones de inseguridad, ha decidido reforzar los controles policiales en la zona para evitar aglomeraciones en la calle, así como coordinar con los empresarios hosteleros las peticiones de ampliación de horarios de cierre en ocasiones especiales.



Así, responsables políticos como el concejal de Seguridad, Pedro Muriel, o la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, se han reunido con representantes vecinales, empresarios de hostelería, policía local y nacional, y técnicos municipales para intentar solucionar la situación de este barrio que arrastra desde hace años un problema de convivencia del ocio con el descanso vecinal.



El último altercado se ha producido el pasado fin de semana cuando un hombre condujo de forma temeraria por la plaza de Albatros, que es peatonal, y la Policía Nacional tuvo que disparar al aire para frenarle. Los asistentes a la mesa han coincidido en señalar este hecho como algo "puntual", aunque reconocen la "preocupación" por la situación y que hay que intensificar los controles para impedir el acceso de tráfico a esta plaza.



También se aumentarán los controles policiales para evitar que se consuma alcohol o drogas en la calle, algo que ya se viene persiguiendo por parte de la Policía Nacional, dentro del Plan Nacional contra la Droga. Y habrá más presencia policial para evitar aglomeraciones cuando cierren los establecimientos, ya que la gente se queda en la calle con el consiguiente ruido que esto provoca.



En cuanto a los horarios de los establecimientos, que habitualmente echan el cierre en esta zona a las cuatro y media de la madrugada, Muriel ha indicado que también se van a coordinar con los hosteleros las solicitudes para ampliar la hora de cierre, una competencia de la Junta de Extremadura, que se pide en situaciones especiales como ferias o festivales.



El concejal ha asegurado que la ampliación de horarios "puede mitigar la presencia de personas en la calle", ya que la gente abandona los locales y marcha a su casa de forma más escalonada y esto puede evitar que haya aglomeraciones en la calle".



"También nos hemos referido a los controles que se vienen haciendo en los propios locales que se hacen para conocer cómo se encuentra la situación administrativa y el propio control del personal y de la actividad propia de la hostelería dentro de él", ha explicado el concejal de Seguridad, Pedro Muriel, al término de la reunión, que ha añadido que se trata de que los controles que ya se realizan "sean más efectivos y eficientes".



En definitiva, los propios empresarios del ocio nocturno se han comprometido a velar por que nadie pueda beber en la calle y evitar incluso las aglomeraciones en el exterior. "Hechos puntuales no pueden borronar lo que es el buen trabajo que se ha venido haciendo", ha sentenciado Muriel.



"MOMENTO DE ESPERANZA"



Por parte de la asociación de vecinos La Madrila-Peña del Cura, su presidente Paco de Borja Gutiérrez, ha señalado que tras la reunión se abre "un momento de esperanza", ya que en la reunión se han planteado los temas sobre la mesa "no con crudeza, sino con realidad", y se ha constatado la buena disposición de todas las partes para solucionarlos.



"Somos conscientes de que lo que ha pasado este fin de semana es un incidente puntual de una gravedad... pero también, por otra parte, ese incidente nos ha venido a reforzar lo que es nuestra demanda desde hace tanto tiempo para que los problemas del barrio se vayan solucionando", ha explicado.



Gutiérrez ha constatado que "hay una preocupación evidente en solucionar ese problema". "El ruido, la violencia que hay, las agresividades, el consumo de drogas, el tránsito de vehículos armando ruido, en fin, todo eso me consta y así se ha hecho palpable en la mesa, y no lo dudo, pero lo tenemos que comprobar los vecinos", ha apuntado.



"Estaremos alerta a cómo se actúa en el barrio y sobre el resultado de los controles que se van a llevar a cabo y la coordinación entre Policía Local y Nacional", ha indicado el presidente vecinal.



Los vecinos apoyan la coordinación entre ayuntamientos, hosteleros, vecinos y Delegación del Gobierno para solucionar estos problemas, mientras han "echado en falta" algún representante de la Junta de Extremadura en la reunión de este martes.



"Nos ha dicho el concejal que se van a poner en comunicación con ellos (Junta de Extremadura) para que también todos a una podamos ir solucionando esto poco a poco", ha señalado Gutiérrez que ha insistido en que sale de la reunión "esperanzado" en que se solucionen los problemas.



A finales de noviembre se convocará una nueva reunión de la Mesa de La Madrila y, mientras tanto, habrá un contacto entre las partes para ir viendo resultados.