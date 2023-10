Emprendedoras de Europa impulsan sus proyectos empresariales en la provincia de Cáceres

Un total de 16 emprendedoras de siete países europeos se han formado, durante varias semanas en Cáceres, a través de esta iniciativa europea que busca fomentar el emprendimiento y liderazgo femenino.

Del 28 de septiembre hasta el lunes, estas emprendedoras procedentes de Italia, Grecia, Alemania, Rumanía, Inglaterra, Polonia y Hungría han tenido la oportunidad de crear sinergias y alianzas para la puesta en marcha de nuevos modelos de negocio, tanto en sus países de origen como en la provincia de Cáceres.

Durante su estancia en la capital cacereña, han podido trabajar en sus proyectos orientados al impulso del talento emprendedor femenino y repoblar zonas del medio rural con proyectos estratégicos orientados a potenciar el turismo, la innovación o la cultura, entre otros.

Para ello, se han formado en torno a startups cacereñas, siguiendo un programa de actividades diseñado por la Cámara de Comercio de Cáceres, con mentorías -tanto individuales como grupales-, visitas a empresas, así como 'networking' con el ecosistema emprendedor de la provincia de Cáceres Y todo ello con el objetivo de potenciar la visibilidad del emprendimiento femenino y su contribución al progreso social.

Todos los proyectos fueron presentados este pasado martes, en el patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cáceres, durante la clausura de 'The Break Cáceres'. Sus presentaciones giraron en torno a soluciones para frenar la despoblación en el medio rural y retener el talento femenino.

A la clausura asistieron el secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias, el director general de Acción Exterior de la consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Pedro Hurtado; la concejala de Turismo y Patrimonio-Histórico del Ayuntamiento de Cáceres; Raquel Preciado; el edil cacereño de Cultura, Jorge Suárez; así como el CEO de Extremadura New Energies (ENE), Ramón Jiménez y directivos de la entidad Cajalmendralejo.

EMPRENDIMIENTO FEMENINO

Cabe mencionar que 'The Break' forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiado por los Fondos Next Generation de la Unión Europea (UE). Está promovido por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y desarrollado por The Break Alliance, conformada por Impact Hub Madrid, MentorDay Startups.st.