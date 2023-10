Ayuntamiento Cáceres pide informes técnicos para saber causa caída de tantos árboles

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha solicitado un informe a los técnicos municipales para que analicen las causas que han provocado la caída de tantos árboles y el desprendimiento de numerosas ramas con motivo del paso de la borrasca 'Aline', que este pasado jueves dejó más de 70 litros por metro cuadrado en la ciudad y rachas de viento de hasta 80 kilómetros a la hora.



Casi todos los barrios de la ciudad se vieron afectados por las caídas de árboles, algunos de raíz, que provocaron daños en seis coches, por lo que el Gobierno local ha pedido que se estudien las causas, por si pudieran estar en mal estado o hiciera falta una mayor conservación en los ejemplares arbóreos.



Solo en Cáceres capital, los bomberos del Sepei tuvieron unas 30 intervenciones por caídas de árboles, así como numerosas salidas por inundaciones de calles, rescate de personas en ascensores que se pararon al irse la luz, cornisas caídas, antenas derribadas, carteles publicitarios desprendidos, etc. Según ha informado el jefe de guardia del Sepei, Juan Pastor, no se ha producido ningún daño personal pero sí muchos desperfectos en espacios públicos y propiedades privadas.



Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, ha apuntado como posible causa de la caída de los árboles el hecho de que tuvieran acumuladas gran cantidad de hojas en las copas, lo que aumenta el peso de las ramas y unido a la humedad de la tierra por la lluvia hace que se debiliten las raíces y puedan vencer con más facilidad.



No obstante, se estudiará si la causa se debe también a una falta de mantenimiento en las podas, al igual que se analizará la causa de la caída de la torreta de iluminación en el parque El Rodeo, por si hubiera tenido problemas de anclaje.



Orgaz ha señalado en rueda de prensa este viernes que, se revisarán todos los árboles de los parques que se cerraron al público y que se irán abriendo a media que reciban el visto bueno. Además, también se está inspeccionando la arboleda del Paseo de Cánovas, uno de los sitios afectados por la caída de ramas, así como la plaza de San Juan, la calle Alfonso IX, y otras muchas vías que ya han sido despejadas por los operarios del servicio de parques y jardines, así como de la empresa concesionaria Talher.



El portavoz municipal ha señalado que los servicios de parques y jardines "evalúan todas las zonas con cierta habitualidad y todos los ejemplares por si alguno presenta riesgo de caída". Orgaz ha apuntado que la ciudad no registra ya ningún incidente y ahora solo hay "algún corte puntual" por la retirada de ramas pero "y está restableciéndose la normalidad en todos los servicios".



NUMEROSAS INTERVENCIONES



Además, la Policía Local y trabajadores de Conyser tuvieron que intervenir en toda la ciudad por caídas de cable eléctrico, contenedores tirados en distintas vías, calles cortadas por el agua que se había acumulado por las intensas lluvias, señalización, y también regulando el tráfico en las distintas zonas afectadas.



En total, seis vehículos resultaron dañados como consecuencia principalmente de caídas de ramas y árboles. Además se intervino en un total de cuatro accidentes de circulación, uno de ellos consistente en un vuelco de un vehículo que saltó la mediana que separa los carriles en la avenida del Ferrocarril.



También ante la previsión de tanta lluvia se paró el bombeo desde el río Almonte hasta el pantano del Guadiloba para evitar que entrara el arrastre de la lluvia y averiara las bombas que están sumergidas. Una lluvia que generó un incremento del agua embalsada en el Guadiloba de 1,3 hectómetros cúbicos, subiendo la cota hasta el 65% de su capacidad.



La lluvia y el viento también provocó que se suspendieran todas las actividades en centros sociales, deportivos, turísticos y municipales que este viernes van a volver a la normalidad.