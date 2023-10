Cáritas atiende en Cáceres a 162 personas sin hogar, casi las mismas que en todo 2022

Ep.

Cáritas de la Diócesis de Coria-Cáceres ha atendido, hasta el 30 de septiembre, a un total de 162 personas sin hogar en sus centros de acogida, lo que suponen 22 personas más de lo previsto y solo 3 menos que en todo el año 2022, por lo que se espera que a final de año se supere la cifra de 200 personas sin techo atendidas en la ciudad.



En concreto, por el Centro Vida situado junto a la estación de Renfe y que cuenta con 16 plazas, han pasado 100 personas (90 hombres y 10 mujeres) y registra en la actualidad un 92% de ocupación. Algunas de las personas que han sido derivadas al Centro Vida provenían del Centro de Emergencia Social (CES), situado en la calle Ríos Verdes, donde se han alojado 101 personas, de los que 87 son hombres y 14 mujeres, y ha registrado una ocupación del 81%.



Otras 11 personas sin hogar han pasado por los dos pisos de autonomía personal que la institución tiene a disposición de estas personas en una céntrica calle de la ciudad, donde ahora mismo hay alojadas 6 personas, según ha explicado el director de Cáritas Diocesana de la Diócesis de Coria-Cáceres, Damián Jesús Niso, que ha apuntado que, hasta ahora, se han realizado 3.374 atenciones a estas personas.



Niso ha ofrecido estos datos tras la renovación del convenio que Cáritas tiene con el Ayuntamiento de Cáceres para el mantenimiento de estos centros de acogida, a través del cual el consistorio aporta 150.000 euros (50.000 para el Centro Vida y 100.000 para el CES).



"Nosotros reivindicamos el derecho que tienen las personas a la vivienda, y creemos que es una prioridad política, y así se lo hacemos llegar a las Administraciones. Con la firma de este convenio, al menos en la ciudad de Cáceres, estamos poniendo un poquito de solución a esta situación", ha dicho Niso tras la rúbrica del convenio, con el que se contribuye a "dar una respuesta a las personas que están en situación de calle".



Ante estas cifras, el director de Cáritas ha reivindicado una vez más la creación en Cáceres de un centro global de atención a estas personas en el que haya estancias, como el centro de acogida de corta o media permanencia, además de un centro de emergencia, y lugares habitacionales de tránsito hacia una vida autónoma.



"Por tanto, volvemos otra vez a insistir a la Administración, en este caso a la Administración local, que se piense la posibilidad y, sobre todo, la necesidad que tenemos de que haya algo muy global donde abarque todo ese proceso de acompañamiento a las personas", ha dicho Niso, que ha aclarado que una vez construido el centro se vería qué institución podría gestionarlo.



En esta línea, Niso ha recordado que en la anterior legislatura se barajó la posibilidad de que el ayuntamiento cediera una parcela de unos 4.000 metros cuadrados situada cerca de la cárcel antigua para la construcción de este centro, pero no se ha cerrado nada porque primero hay que buscar financiación que podría llegar de la Junta de Extremadura, o de varias instituciones.



Respecto al aumento de los usuarios de este programa para personas sin hogar, Niso ha recordado que estamos "en una cadena de crisis continua desde 2007 a nivel mundial", primero económica, la pandemia y la guerra en Ucrania que "lo que hace es aumentar y cronificar, en algunos casos, la situación de pobreza y de vulnerabilidad de las personas" porque provoca una situación de encarecimiento de la vida en general que afecta más a los que menos tienen, lo que se podría agravar con la guerra de Palestina e Israel.



RECUPERACIÓN DE LAS PERSONAS



Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha alabado el trabajo que realiza Cáritas en el Centro Vida en el que ofrece una atención integral con el objetivo de promover su recuperación personal y su reincorporación a la sociedad, para lo que se ofrecen servicios no solo de acogida, sino de acompañamiento, de apoyo psicológico, talleres ocupacionales o clases de alfabetización.



Respecto al CES, Mateos ha recordado que se trata de un recurso dirigido también a personas sin hogar o a transeúntes de la ciudad que, por diversos motivos, no puedan pernoctar en los otros centros y que no dispongan de recursos económicos para poder hacer frente a una solución habitacional.



"En el día de hoy damos luz verde a dos convenios para mantener dos centros importantes en nuestra ciudad y sobre todo rubricamos nuestra colaboración con Cáritas Diocesana que hace una magnífica labor no solo en la provincia sino de manera muy especial en la ciudad de Cáceres y que quiero aprovechar esta comparecencia para agradecerles su dedicación a quienes más lo necesitan de nuestra ciudad", ha resaltado Mateos.



QUEJAS VECINALES



A la pregunta sobre las quejas que habían trasladado residentes y empresarios de la zona donde se sitúa el CES debido a los altercados que pudieran surgir entre los usuarios del centro, por lo que han pedido más presencia policial, el alcalde ha pedido "respeto" porque "cuando alguien está en la calle no es un plato de gusto para nadie y, desde luego, no se puede estigmatizar ni a las personas, ni a las zonas, ni a los barrios".



"Y gente problemática, conflictiva, puede ser gente sin recurso y gente con recurso. Por lo tanto, el tratamiento que va a tener por parte de este ayuntamiento es el mismo. Nosotros, si en una zona hay algún conflicto, mandaremos a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que velen por que no haya conflicto. Pero, con carácter general, no creo que este colectivo sea un colectivo conflictivo en la ciudad de Cáceres", ha apuntado Mateos.



El alcalde ha pedido que no se estigmatice a un colectivo por el hecho de ser personas sin hogar, y ha defendido que el ambiente que se vive en los centros de acogida de Cáritas es "afable", aunque por las circunstancias de las personas también puede ser "complicado en algunos momentos" pero "son hechos aislados".