Acenorca recoge más de 200 toneladas de aceituna el primer día tras el incendio sufrido

La fábrica de Acenorca en Montehermoso ha recogido más de 200 toneladas de aceituna en su primer día de funcionamiento, tras el incendio registrado en sus instalaciones de Montehermoso este pasado lunes.



En concreto, unas instalaciones que se han mantenido "a pleno rendimiento" y ha permitido la incorporación a sus puestos de trabajo a 32 operarios, según informa Acernorca en una nota de prensa.



Y es que el hecho de que la zona de verdeo esté alejada de la nave principal afectada por el fuego "permite continuar con la campaña sin comprometer la labor de las cooperativas en una época de gran actividad", pues la recogida se encuentra "en pleno apogeo".



De este modo, apunta que a lo largo de la tarde de ayer el flujo de descarga de aceituna fue constante hasta superar los 200.000 kilos.



Así se les transmitió a última hora de la tarde de ayer a los responsables de las cooperativas asociadas a Acenorca en el transcurso de una reunión mantenida en el salón de actos de la empresa, situado en otra de las zonas que se salvó de las llamas.



El presidente de la cooperativa, José Antonio González, les trasladó la situación y les aseguró que no existen motivos para estar intranquilos pues "la cooperativa está muy bien considerada y dispone de materia prima para trabajar", tras lo que resaltó que Acenorca "mantiene sus clientes y va a tener una fábrica nueva y mejor".



BOMBEROS CONTINÚAN EN LA ZONA



No obstante, tal y como señala Acenorca, las causas del siniestro que se inició en la tarde del pasado lunes continúan siendo "una incógnita", al igual que la evaluación de daños pues la propiedad aún no ha podido acceder al interior de las instalaciones toda vez que los bomberos continúan trabajando ante el riesgo de que algunos focos del incendio se reaviven.



A pesar de la situación, los responsables de la empresa han comenzado a dar ya los primeros pasos pensando en el futuro de Acenorca, para lo cual han mantenido una primera reunión con los ingenieros para comenzar a trazar una hoja de ruta hacia la reconstrucción de la fábrica, un proceso para el que "aún resulta muy prematuro marcarse plazos concretos", apunta.



Del mismo modo, Acenorca trabaja ya para activar soluciones en el ámbito laboral que garanticen el compromiso de la empresa con el empleo, especialmente el de aquellas personas cuyas áreas de trabajo se han visto afectadas por las llamas.



Así, lo largo de los próximos días, Acenorca mantendrá un primer encuentro con su plantilla e irá concretando las soluciones que requiere su personal.



Finalmente, desde Acenorca quieren hacer patente el "enorme agradecimiento de la cooperativa por la gigantesca ola de solidaridad recibida a lo largo de las últimas horas", tanto de la sociedad, proveedores, clientes, particulares, representantes institucionales y del ámbito empresarial y, especialmente, compañeros del sector aceitunero que "no han dudado en ponerse a disposición de la empresa para ser parte de la solución y acompañar a Acenorca en el camino hacia la recuperación completa de su actividad", concluye.