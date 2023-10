Extremadura New Energies: Fallo TC sobre decreto del litio no afecta a proyecto en Cáceres

Extremadura New Energies (ENE), sobre la nulidad de tres de los artículos del decreto que regula la extracción del litio en la comunidad, ha recordado que, antes de que se aprobase ese decreto ya tenía previsto ubicar en Cáceres la planta de tratamiento de litio que debía producir hidróxido de litio en grado de batería.

Un compromiso, señala la empresa, que se mantiene tras el fallo del Tribunal Constitucional, de forma que el proyecto "no se modificará y se mantendrá la planta en Cáceres aunque no sea legalmente obligatorio".



Además, la compañía señala que la sentencia del Constitucional afecta únicamente a tres de los artículos de ese decreto (del 2 al 4), de forma que se mantiene en vigor el artículo 1, por el que "se declara de interés general el aprovechamiento de los recursos minerales de litio, existente o potencial, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura".



También se mantiene la disposición adicional única que establece que "los proyectos de concesiones de explotación de los recursos minerales de litio en Extremadura a los que se refiere el presente decreto-ley, podrán tramitarse como proyectos empresariales de interés autonómico al amparo de la normativa autonómica de aplicación".



Extremadura New Energies valora positivamente, además, el anuncio realizado hoy mismo por la Junta de Extremadura respecto a la próxima modificación de este decreto, apostando por "por impulsar medidas de estímulo que supongan ventajas competitivas para las empresas que quieran procesar los recursos minerales del litio en la región, y para ello también son precisas todas las garantías jurídicas que aporten mayor seguridad a las empresas".



En cualquier caso, la promotora de la mina de Cáceres seguirá trabajando con la "misma hoja de ruta ya definida hace unos meses", de forma que antes de final de año presentará a la Junta de Extremadura el proyecto definitivo, a fin de solicitar la Concesión de Explotación y se inicie el estudio de impacto ambiental "lo antes posible".