Ayuntamiento de Cáceres inicia expediente para contratar la gestión de la plaza de toros

Ep

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres ha dado el visto bueno al inicio del expediente para contratar la gestión de la plaza de toros.

De momento, se redactarán los pliegos para sacar a concurso esta gestión y no se descarta que, además de festejos taurinos, se puedan organizar otro tipo de espectáculos culturales por parte de la empresa que resulte adjudicataria. Tampoco se descarta que se le pueda conceder una ayuda municipal directa como subvención "al igual que se le da a otras citas culturales", ha apuntado el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, con el objetivo de ayudar a su organización.

La idea es que en las Ferias de San Fernando en mayo de 2024 los toros vuelvan a Cáceres y habrá que determinar si también se celebrarán corridas en San Jorge (abril) o, incluso, en San Miguel, en septiembre.

Respecto al anuncio de concurrir a las ayudas del 2% cultural del Ministerio de Transporte para rehabilitación de patrimonio para invertir 3 millones de euros en la reforma integral de la Plaza de Toros, Orgaz ha respondido a la portavoz socialista que ha puesto en duda que se pueda conceder esa subvención ministerial ya que la titularidad de la plaza de toros no es íntegramente municipal.

Orgaz ha recordado a Belén Fernández que cuando se ha concurrido con la rehabilitación de la muralla también algunos tramos no son de propiedad pública y no ha habido problemas en actuar en ellos.

En este sentido, Ángel Orgaz ha explicado que el Ejecutivo local trabaja "en perfecta coordinación" con los técnico municipales que preparan el expediente y ha afeado a los socialistas que quieran "dar lecciones" cuando ellos perdieron la subvención estatal que se había concedido para la muralla, ya que el Ministerio retiró la financiación de la segunda fase de la muralla por la "mala gestión" del anterior equipo de gobierno socialista.

"Aquí, lecciones, no nos pueden dar", ha subrayado Orgaz, que ha añadido que el hecho de que haya un mínimo porcentaje de la plaza que no sea de propiedad municipal no impide la concurrencia a esta convocatoria, según recogen las propias bases.

"Sobre la plaza de toros, también pedimos a Belén Fernández que exija a sus concejales que le cuenten toda la verdad sobre este asunto. Porque resulta irónico que lancen estas especulaciones y estas dudas, cuando ellos ya tenían preparada toda la documentación sobre la plaza de toros para presentarlas a otras ayudas, a través del 'Plan de Sostenibilidad en Destino 2'", ha manifestado el portavoz en rueda de prensa.

OTROS ASUNTOS

La Junta de Gobierno local también ha dado el visto bueno en su reunión de este viernes al inicio del expediente para poder licitar las obras de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña, con lo que "se pasa de la intención a la realidad", ya que con este primer paso "se abre formalmente el proceso que acabará en la licitación, la adjudicación y la ejecución de los proyectos".

"Aquí somos serios. Otros simplemente apalabraban los proyectos y nosotros desde el minuto uno generamos los expedientes administrativos para llevarlos a cabo", ha enfatizado el portavoz.

También se ha aprobado la solicitud de la Subdelegación de Defensa para que alguna glorieta del casco urbano pueda denominarse 'De las Fuerzas Armadas'. Así, argumenta dicha solicitud, se deja constancia de la estrecha relación existente entre la ciudadanía cacereña y las Fuerzas Armadas Españolas.

Aunque no se ha decidido la rotonda, se baraja que sea la de entrada al recinto ferial, donde se instalaría alguna donación por parte del Instituto de Historia y Cultura Militar, consistente en material histórico que haya estado en servicio del Ejército.

PISTA DE HIELO

En cuanto al negociado de festejos, se ha tratado la solicitud para la instalación de una pista de hielo y varias atracciones infantiles en la Plaza Mayor durante las fechas navideñas. Sería concretamente entre el 24 de noviembre de este año y hasta el 7 de enero de 2024.

Los servicios técnicos están estudiando la solicitud que ha hecho un empresario para valorar la viabilidad de esta instalación que pretende "dar vida a la plaza" y "recuperar una actividad" que ya se ha instalado otros años.

También se ha dado vía libre a la celebración del Biomercado de productos locales en el Foro de los Balbos para los próximos cinco meses. El calendario sería los domingos 8 y 22 de octubre; 5 y 19 de noviembre; 3 y 17 de diciembre.

La Junta Local de Gobierno ha tratado también la finalización del expediente para la declaración de la jota cacereña 'El Redoble' como himno de la ciudad de Cáceres, y la finalización del expediente para otorgar la Medalla de Cáceres al Orfeón Cacereño.

"De esta manera, ya sólo falta la aprobación en el pleno de estas dos medidas para que se hagan una realidad", ha concluido el portavoz.