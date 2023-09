El Colegio de Médicos de Cáceres condena la agresión a un médico de Navalmoral

El Colegio de Médicos de Cáceres ha rechazado "enérgicamente" la agresión sufrida a un médico mientras atendía a un paciente en el centro de salud de Navalmoral de la Mata.

En concreto, los hechos sucedieron este pasado jueves cuando un médico fue increpado en su consulta por un paciente al considerar que había habido demora en la asistencia.

"No debemos permitir que debido a la sobrecarga que existe actualmente en los centros de salud, que no es culpa de los profesionales, se estén produciendo este tipo de situaciones", ha asegurado el presidente del Colegio de Médicos, Carlos Arjona, quien recuerda que la hora de entrada a la consulta "es aproximada" y depende de si existe o no alguna urgencia médica.

A su vez, Arjona ha incidido en que los médicos no son responsables de las listas de espera ni de las situaciones de "colapso y caos" que existen en los centros de salud.

Frente a estos recientes episodios, el Colegio de Médicos de Cáceres muestra "su más profunda decepción" ante este tipo de comportamientos y traslada todo el apoyo y solidaridad al profesional agredido.

Así pues, el órgano colegial recuerda a los colegiados la existencia de un protocolo actualizado contra agresiones al tiempo que ofrece el respaldo de la Asesoría Jurídica.

Por ello, incide en la importancia de que el médico denuncie "sin excepciones" este tipo de situaciones. De forma paralela pide "comprensión" a la sociedad ante la "enorme saturación" que existe en los centros de salud.