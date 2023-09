Cáceres rechaza la trata de personas con fines de explotación sexual

El manifiesto que se ha leído, elaborado por la Asociación Extremeña de Derechos Humanos (ADHEX), ha subrayado que "la prostitución, su explotación y la trata con fines de explotación sexual son fenómenos específicos de género, poseen una dimensión global y afectan a los miembros más marginados de nuestras sociedades. La gran mayoría de las personas que ejercen la prostitución son mujeres y niñas y los compradores de sexo son mayoritariamente hombres. La prostitución no solo es perjudicial para las mujeres que la ejercen, sino que también aumenta aún más las desigualdades entre mujeres y hombres".

Por su parte, el alcalde, Rafa Mateos, ha manifestado durante su intervención que "la trata de seres humanos, niños y niñas es una lacra contra la que tenemos que luchar desde todos los frentes posibles".

En este sentido, ha explicado que "las mafias, la economía sumergida que subyace a la explotación sexual y la trata, deben ser motivo de alarma para que pongamos todas las herramientas a trabajar para frenar estas prácticas deleznables", añadiendo que, "no debemos permitir ni un resquicio a la desigualdad de género que aboque en situaciones tan intolerables como estas.

En este sentido, Mateos ha explicado que la educación es la base, matizando que "es el punto de partida para que no entendamos como habituales comportamientos que no lo son. Para que nuestros niños y niñas crezcan en una sociedad igualitaria. Para que la pornografía no marque la forma de relacionarse de nuestros jóvenes. Para que la tecnología no se convierta en aliada para cometer atrocidades como las que acabamos de vivir muy de cerca en Extremadura".