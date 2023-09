El Ayuntamiento de Cáceres va a trabajar para impulsar el sello 'Ciudad de Festivales'

Ep.



El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha indicado este miércoles que el ayuntamiento va a trabajar en impulsar la marca 'Ciudad de Festivales' para destacar la importancia de la música en la agenda cultural de la ciudad que acoge, a lo largo del año, varios festivales de diferentes estilos como el Womad, Extremúsika, Blues Cáceres, Irish Fleadh, Horteralia, Jazz Festival, etc.



Se trata de una iniciativa que se puso sobre la mesa en la legislatura anterior pero no se materializó. La idea es aglutinar bajo una única marca todas las citas musicales de la ciudad para, entre otras cosas, coordinar fechas, reservas de espacios, normativas publicitarias y otros asuntos.



"Es innegable que Cáceres es una ciudad de festivales y que son muchos los que se celebran en nuestra ciudad, tanto nacionales como internacionales", ha señalado el regidor que ha confirmado que las concejalías de Festejo y Cultura trabajan ya en impulsar el sello 'Cáceres Ciudad de Festivales'.



Mateos se ha referido a la experiencia vivida en los últimos cuatro años en relación a diferentes conciertos programados que finalmente fueron suspendidos lo que, a su juicio, "hizo que se dudase de Cáceres como un destino de garantía a la hora de ofrecer música".



"Yo quiero revertir esa situación", ha subrayado, al tiempo que se ha comprometido a impulsar la actividad musical en la ciudad con ese sello de garantía para que a Cáceres se la conozca no sólo por su ciudad monumental y por su gastronomía "sino también porque tenemos una oferta cultural de primer orden y que dentro de esa oferta cultural la música juega un papel importante", ha concluido.