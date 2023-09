Los análisis 50 fuentes de Cáceres dan negativo legionela y 8 positivas siguen clausuradas

Ep

Los análisis que se han realizado a medio centenar de fuentes públicas y ornamentales en Cáceres han dado negativo en legionela y las ocho que dieron positivo el pasado mes de agosto siguen clausuradas a la espera de un segundo análisis tras haber sido desinfectadas.



El alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, ha confirmado que se siguen realizando diferentes pruebas en varias áreas de la ciudad en colaboración con el Servivio Extremeño de Salud (SES), que es el órgano competente que está realizando un estudio epidemiológico para detectar el foco de la infección, que todavía no ha sido localizado.



Según ha avanzado el regidor cacereño, ninguna de las fuentes analizadas tras la detección del brote ha dado positivo por legionela, lo que ha calificado como "buena noticia".

"Lógicamente habrá que seguir trabajando para ver por qué se siguen produciendo casos positivos, que si bien son aislados y que son pocos, pero siempre que haya un caso nos deben mantener en guardia", ha apuntado.



Mateos ha recordado que los resultados de los análisis que se realizan tardan unos quince días en conocerse por lo que se sigue a la espera de nuevos resultados según se van analizando las fuentes. Respecto al foco de la infección, sigue sin conocerse ya que las personas afectadas pertenecen a varias zonas de la ciudad y no guardan relación entre ellas.



Respecto a las ocho fuentes públicas que se clausuraron en agosto tras dar positivo, el alcalde ha explicado que, según el protocolo se podrían abrir una vez se concluya el proceso de desmontarlar, limpiarlas, someterlas a un tratamiento de eliminación de la bacteria y esperar quince días a repetir los análisis, y cuando esos resultados sean negativos, se podrían abrir.



"No hemos llegado todavía al momento en el que tengamos unas analíticas negativas de las fuentes que estaban cerradas. Una vez que las analíticas sean negativas y teniendo en cuenta que las temperaturas no son elevadas y ya tienden a bajar no habría inconveniente en abrirlas y, posiblemente, se consultará al Servicio Extremeño de Salud pero si no hay ningún inconveniente desde el punto de vista sanitario, se volverán a abrir", ha concluido.



BUSCANDO EL FOCO



Por su parte, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espadas, también se ha pronunciado este miércoles sobre este asunto y ha señalado que los técnicos de salud pública continúan "sin cesar" en la localización del foco de legionela que ha causado ya once positivos en Cáceres, si bien ha advertido que, como en ocasiones anteriores, la investigación podría concluir sin determinar el origen de los contagios.



"La consejería continúa trabajando y tomando muestras nuevas para intentar localizar el foco", un objetivo que, ha remarcado es "muy complicado", hasta el punto de que ha habido "casos anteriores de brotes que no se ha llegado a localizar el foco".



En cualquier caso, ha señalado técnicos continúan "sin cesar" su trabajo para intentar localizar el origen de los contagios, que tras el caso de una mujer de 77 años, que ha ingresado en planta en el Hospital San Pedro de Alcántara, son ya once los positivos.



Esta paciente se suma al varón de 65 años, ingresado en la UCI del Hospital San Pedro de Alcántara y a la mujer de 83 años que está ingresada en el Hospital Parque San Francisco de Cáceres.



El brote surgido el pasado mes de agosto ha costado la vida a un hombre de 86 años. Asimismo, falleció otro varón de 90 años que estaba ingresado, y que también dio positivo en la infección, aunque en este caso la causa del fallecimiento fue otra.