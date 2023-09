Cáceres vive La Noche del Patrimonio con acciones como centros abiertos y citas culturales

Ep

La recreación de una cueva del Calerizo para niños, que podrá visitarse previa inscripción en la Casa Torremochada, y un photocall histórico que se colocará en los soportales del edificio consistorial, son las principales novedades de La Noche del Patrimonio en Cáceres, que se celebra este sábado 16 de septiembre, con más de 30 espacios abiertos y una veintena de actividades culturales.



Se trata de la sexta edición de esta iniciativa impulsada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, de cuya creación se cumplen 30 años, y que se celebra conjuntamente en las 15 ciudades españolas que cuentan con el sello Unesco con el objetivo de sacar a relucir el patrimonio histórico de estos municipios.



Así, "Caceres abrirá las puertas de sus tesoros más emblemáticos y dará vida a la Ciudad Monumental, llenándola de actividades turísticas y culturales que podrán ser disfrutadas por los vecinos y visitantes, acercando más a toda la población un patrimonio turístico y cultural excepcional durante esa noche", ha subrayado en la presentación el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.



La programación organizada por las concejalías de Turismo y Cultura se ha dividido en varias secciones como el Festival Escena Patrimonio que ofrecerá actuaciones de danza contemporánea en espacios patrimoniales como el Museo Helga de Alvear. En 'Abierto Patrimonio' se podrán visitar hasta la media noche iglesias, palacios y edificios públicos con visitas guiadas especiales.



Entre ellos, el edificio consistorial, con el salón de plenos y el despacho del alcalde, el Baluarte de los Pozos, el conjunto patrimonial y arqueológico de Bujaco, el Museo-Casa Pedrilla, la Torre del Horno y, como novedad, se incluyen visitas guiadas al Palacio de Carvajal y la proyección de la película 'El tulipán negro' (1964) a las 20,30 horas en la Filmoteca de Extremadura.



Con 'Vive Patrimonio' se podrá disfrutar de diferentes actividades culturales como conciertos de música clásica, jazz, folklore tradicional, danza clásica y contemporánea, exposiciones, micro abierto, muestra editoriales, espectáculo de luz y sonido, proyecciones, etc, repartidos por diversos espacios de la ciudad monumental cacereña.



La sección 'Patrimonio online' contiene vídeos y material digital de las actividades de las diferentes Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España; así como vídeos de las actividades realizadas en ediciones anteriores de la Noche del Patrimonio. 'Crea Patrimonio', organizado en colaboración con el Instituto Municipal de la Juventud (IMJ), presentará una selección de grupos de baile integrados por jóvenes artistas que llevarán a cabo actuaciones musicales.



"Cáceres es una ciudad histórica, pero siempre mira hacia el futuro y busca ser lo más innovadora posible", ha destacado Mateos, al tiempo que ha resaltado que "la educación es clave para aprender a valorar nuestro patrimonio".



RECREACIÓN DE CUEVA DEL CALERIZO



Por eso, la gran novedad de esta edición de La Noche del Patrimonio va dirigida a los más pequeños de la casa ya que en la planta baja de la sede del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica (en la calle Torremochada) se ha recreado una cueva similar a las que podemos encontrarnos en la zona del Calerizo, con imitaciones de pinturas rupestres y de las famosas manos de la cueva de Maltravieso.



Los niños se adentrarán en ella con linternas para convertirse en arqueólogos por un instante y se llevarán de recuerdo sus manos impresas en unas tablas emulando a nuestros antepasados. Podrán participar menores de 6 a 11 años con un aforo limitado a 10 personas en visitas que se realizarán cada 45 minutos, en horario de 20,30 horas a 23,30 horas. Es necesario inscribirse antes del viernes 15 en el correo cacereshistorica@ayto-caceres.es.



También, pensando en el público infantil a partir de los 7 años, se han organizado unos talleres de artesanía en los que ellos mismos elaborarán un regalo típico extremeño de manera artesanal. Lo harán de la mano de Artesanía Girasoles (C/ Pizarro 9) a partir de las 20,30 horas.



Entre los conciertos y actuaciones de danza destaca la adaptación del ballet 'Don Quijote', con cuatro coreografías de los alumnos de Enseñanzas de Danza Clásica que expondrán en el Arco de la Estrella a partir de las 20,30 horas. En el mismo espacio, el Arco de la Estrella, tomará el relevo el grupo Cerandeo y su música folk.



La Agrupación de Floklore Trébol, interpretará rondallas desde la plaza de Las Claras hasta la Plaza Mayor, pasando por San Mateo, a partir de las 21,30 horas. Además, la Escuela Municipal de Música de Cáceres ofrecerá un concierto en San Jorge y en el Palacio de la Isla habrá un concierto de clave con solistas de la Orquesta Barroca de Badajoz.



También se podrá disfrutar de un espectáculo de danza en Los Golfines, en las Veletas bailes más actuales como k-pop, recital de percusión y guitarra en el Jardín de Carvajal, y una muestra de editoriales al pie de la Torre de Bujaco.



No faltarán lecturas literarias con micro abierto en el Arco de la Estrella, una exposición del Catastro de Ensenada en el Palacio de la Isla y un curioso 'photocall' en los soportales del Ayuntamiento con una réplica de la bandera de Cáceres, el conocido como pendón de la ciudad, y los maceros municipales flanqueando a quienes se animen a posar.



El alcalde ha agradecido la "magnífica disposición" de todos los implicados para poder organizar un evento de tal envergadura gracias a la coordinación de una quincena de instituciones, fundaciones y entidades privadas que se dan la mano para que Cáceres abra su patrimonio en la noche del sábado.



Cabe recordar que para que todo funcione bien se contará con la ayuda de voluntarios como en otros años que todavía pueden inscribirse para colaborar en este evento.