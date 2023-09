Cáceres concurrirá a la ayuda ministerial para rehabilitación de patrimonio

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres concurrirá a la ayuda del 2% cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para rehabilitación de patrimonio, cuyo plazo para registrar solicitudes concluye el 15 de octubre, aunque está estudiando qué proyecto presentar ya que no se ha decidido que sea la tercera fase de rehabilitación de la muralla y podría optarse por rehabilitar cualquier otro monumento del patrimonio histórico de la ciudad.



El alcalde cacereño, Rafael Mateos, ha explicado que se está valorando con qué proyecto concurrir dada las vicisitudes que han sufrido las obras de restauración de la muralla, cuya segunda fase está ahora mismo parada al haber renunciado la empresa adjudicataria a seguir con la obra. Cabe recordar que la primera fase también se ejecutó con la cofinanciación del fondos estatales.



"Estamos valorando ahora si habría que seguir con la muralla o se podía actuar sobre otro tipo de bien catalogado como patrimonio en nuestra ciudad. Es una decisión que vamos a tomar en los próximos días", ha apuntado el regidor, que ha avanzado que también está prevista una reunión con el técnico del ministerio para ver los detalles técnicos de la convocatoria y tomar una última decisión sobre el proyecto a presentar.



No obstante, Mateos ha aclarado que se podría seguir con la tercera fase de restauración de la muralla aunque no se haya empezado con la segunda, ya que son actuaciones independientes que están incluidas en el plan director de la muralla que va marcando las actuaciones que habría que acometer.



Cabe recordar que en la segunda fase el ministerio quitó la subvención de algo más de un millón de euros al ayuntamiento cacereño por haber modificado el proyecto inicial y el asunto está en los tribunales para intentar recuperar esa cuantía. Ese hecho acarreó la paralización de las obras después incluso de que la empresa hubiera montado del andamiaje en el paño sobre el que se iba a actuar.



Ante esto, el consistorio decidió acometer la obra con fondos propios pero ahora la empresa ha presentado su renuncia al contrato y los servicios técnicos municipales "están todavía valorando si existe esa posibilidad y si la empresa tiene derecho a restringir el contrato de forma unilateral o no dispone de esa facultad", ha explicado Mateos.



Hasta que no se aclare si existen motivos suficientes para que la empresa rescinda el contrato de forma unilateral no se tomará la decisión de si la obra se adjudica a la segunda empresa que concurrió al concurso o si, por el contrario, se saca a licitación de nuevo, según ha indicado el alcalde este martes a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa.