El Gobierno de Cáceres descarta una remodelación por el nombramiento de Encarna Solís

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres, con Rafael Mateos al frente de la Alcaldía, descarta realizar una remodelación de su equipo tras el nombramiento de la concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, como gerente del Área de Salud de Cáceres.

Solís, que también es la responsable del área de Mujer, Igualdad y LGBTI en el Ayuntamiento de Cáceres, lo que incluye la gestión del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), compatibilizará el trabajo en el consistorio cacereño con su nuevo cargo en el Servicio Extremeño de Salud (SES).

El concejal de Recursos Humanos, Emilio Borrega, ha destacado este martes que es "una gran satisfacción" que Solís haya sido designada por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, como gerente del Área de Salud de Cáceres.

"Creemos que su capacidad de trabajo, su compromiso con la ciudad y su forma de trabajar van a hacer que pueda compaginar perfectamente estas dos tareas", ha señalado Borrega, quien ha apuntado que "su gestión y esa capacidad de trabajo no se van a ver mermadas, y el servicio se va a prestar perfectamente".

Borrega ha señalado que, "en ningún momento", se ha planteado una posible remodelación del equipo de Gobierno local tras la toma de posesión del nuevo cargo de Encarna Solís en la Junta de Extremadura, según ha indicado en declaraciones a Europa Press.

"La conocemos bien, los que sabemos cómo trabaja y cómo desarrolla su gestión en aquellas áreas que ha sido encomendada, sabemos que va a ser capaz de hacerlo perfectamente".

No obstante, Solís no puede cobrar dos sueldos de la administración pública por lo que, en caso de que renuncie a la asignación por dedicación exclusiva que tenía en el ayuntamiento cacereño, sería otro edil el que se liberaría a tiempo completo, aunque todavía no se ha decidido quién sería.

"Es una cuestión que estamos todavía debatiendo y que en los próximos días, cuando haya una decisión tomada, se comunicará", ha señalado Borrega.

Ahora mismo tienen dedicación exclusiva, además del alcalde, Emilio Borrega, Víctor Bazo, Ángel Orgaz, Pedro Muriel y Jorge Suárez, además de Encarna Solís. Los ediles 'populares' que no están liberados son Tirso Leal, Raquel Preciados, Soledad Carrasco y Jacobi Ceballos.

Cabe reseñar que, en el caso de que Solís finalmente saliera del Gobierno local la siguiente en la lista del PP es la anatomopatóloga Noelia Rodríguez, que ocupaba el número 12 de la candidatura que encabezaba Rafael Mateos en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo.