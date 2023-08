Gobierno municipal de Casar de Cáceres denuncia el uso de las claves del anterior alcalde

El actual equipo de gobierno de Casar de Cáceres ha lamentado el uso "de una manera poco ética" de las claves del anterior alcalde socialista, Rafael Pacheco, que han sido usadas para acceder a expedientes para los que no se tiene autorización a través del programa Gestiona.

Los hechos conocidos alcanzarían incluso mayor gravedad al afectar algunos de esos expedientes a personas muy cercanas al anterior primer edil, ha asegurado el Grupo Popular, exigiendo que se den las explicaciones pertinentes porque, además de consultar, también se ha procedido a la descarga de documentos y, advierte que, "de lo contrario, se solicitará la dimisión inmediata de Rafael Pacheco".

Según se informa por parte de los servicios informáticos municipales hay constancia de que se han consultado y descargado documentos los días 21, 22 y 25 de junio; los días 12 y 20 de julio y el 21 de agosto.

Según la portavoz del PP en Casar de Cáceres, Soledad Barrantes, "desde el día 21 de junio hasta el 22 de agosto, se lleva accediendo a expedientes, abusando y haciendo uso de las claves del anterior alcalde. Se ha accedido a la plataforma oficial con sus antiguos permisos a expedientes nuevos creados cuando ya no gobernaba y se ha descargado documentación a la que no se debería acceder y mucho menos descargar en beneficio para un uso particular y partidista".

Así, los 'populares' piden explicaciones a Pacheco de "por qué se continúan usando sus claves y haciendo un uso indebido de las mismas para acceder, por ejemplo, a las actas de la Junta de Gobierno (sin ser parte del gobierno) o para descargar documentos que todavía no se han hecho públicos".

Barrantes subraya que, "desde el Grupo Popular de Casar de Cáceres, exigimos al señor Pacheco que explique este comportamiento o de lo contrario le pediremos su dimisión inmediata por motivos éticos", añade la nota, en la que se pregunta "¿cómo se puede confiar en una persona que accede a datos para los que no se tiene autorización?" o "¿cómo puede pedir por registro que le facilitemos las actas de las reuniones de Junta de Gobierno cuando se está accediendo a las mismas con sus claves?".

Asimismo, el PP ha criticado que se esté descargando documentación que aún no ha sido publicada y ha recordado que los políticos deben "ser un ejemplo para la ciudadanía", lamentando la "falta de responsabilidad" del portavoz de la oposición que "da muestras de no saber aceptar el sitio en el que le pusieron los ciudadanos en las anteriores elecciones municipales".