El ‘Eurojackpot’ de la ONCE deja más de 355.000 euros en Malpartida de Plasencia

El 'Eurojackpot' de la ONCE ha dejado un premio de 355.037,40 euros en la localidad cacereña de Malpartida de Plasencia en el sorteo de este pasado martes, 1 de agosto.



En concreto, el vendedor de la ONCE Francisco Javier Paule Díaz es quien ha llevado la suerte con el boleto premiado con la segunda categoría (5 números + 1 sol).



Este mismo año, el 'Eurojackpot' ya dejó otro premio en Extremadura, en el sorteo del pasado 3 de marzo, y dotado con más de 490.000 euros que se fueron a la localidad pacense de Jerez de los Caballeros, ha informado la ONCE en una nota de prensa.

Así pues, para el próximo sorteo del 'Eurojackpot' de la ONCE, del viernes 4 de agosto, se pondrá en juego un bote de 113.000.000 de euros, para el acertante de los cinco números más los dos soles.

Cabe recordar que 'Eurojackpot' es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 17 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. El precio unitario de la combinación es de 2 euros.

El sorteo de 'Eurojackpot' se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

La ONCE comercializa el 'Eurojackpot' junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

Finalmente, 'Eurojackpot', como las demás loterías responsables de la ONCE, se puede adquirir a través de los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.