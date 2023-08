El Sepei de la Diputación de Cáceres se refuerza con 39 bomberos

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres se ha reforzado con 39 bomberos como resultado de la última convocatoria realizada y a la que seguirá otra "muy ambiciosa", en la que ya se trabaja de cara al próximo año, tal y como ha avanzado la presidenta en funciones de la institución provincial, Esther Gutiérrez.

Madres, padres, niños y niñas, parejas, así como familiares de los 39 nuevos bomberos del Sepei han vivido intensamente el acto en el que han tomado posesión de lo que serán sus puestos de trabajo a partir de ahora. De hecho, durante el mismo no han cesado los aplausos y las felicitaciones cada vez que se pronunciaba un nombre y se aproximaba a firmar, con un gesto claro de emoción y satisfacción.



"Hay que seguir mejorando, apostando por medios y recursos humanos, por una oferta continua para estar al día en cuanto a la capacitación, nuevas ofertas de empleo y se está elaborando un estudio de cara al próximo año para una convocatoria que, según los estudios que estamos realizando, será una convocatoria muy ambiciosa, muy amplia y quizá, si todo llega a buen puerto, la convocatoria más grande de la historia de esta diputación, y de provincias colindantes como Sevilla o Toledo, entre otras", ha dicho Gutiérrez dirigiéndose a los presentes.



Así pues, la presidenta en funciones ha incidido en que con estas convocatorias se enriquecen los recursos humanos del servicio, se aumenta la plantilla, se cubren las vacantes que se van generando por la madurez de la plantilla actual y se abre la opción de una "renovada bolsa de empleo.



De este modo, esta bolsa permitirá la posterior incorporación de nuevos trabajadores, lo cual dará una "mayor agilidad" en la gestión del personal, además de una "mejora continua" de éste, fruto de una "creciente preparación previa" de la población joven que se marca como objetivo este oficio, tradicionalmente acompañado de una "fuerte carga vocacional".



Igualmente, Gutiérrez, que ha estado acompañada del diputado del área de Personal, Recursos Humanos, Sepei y Prevención, Alberto Ortega Villarroel, ha señalado que "ha merecido la pena el esfuerzo", ya que los nuevos bomberos han conseguido el objetivo, que no es otro que dedicarse a su vocación. "Este tipo de profesiones deben ser vocacionales, ya que si no sería muy difícil dedicarse a ellas", ha subrayado.



A su entender, "este día tan importante para vosotros también lo es para la Diputación y para el Sepei, porque se lleva muchísimo tiempo trabajando para desarrollar acciones que mejoren el servicio, lo hizo la compañera presidenta Charo Cordero, lo hizo el compañero presidente Carlos Carlos y lo quiere hacer el presidente actual, Miguel Ángel Morales, porque sabemos que es un servicio trascendental para la seguridad ciudadana, fundamental para los pueblos de la provincia de Cáceres, y nuestra provincia es especialmente dispersa, pero los pueblos, los ciudadanos y las ciudadanas se merecen también tener un servicio como este, que tienda a la mejora y acortar plazos en casos de incidencias y emergencias, independientemente de dónde se viva", ha remarcado.



En este sentido, la presidenta en funciones ha apuntado que la Diputación de Cáceres sigue dando pasos para la consolidación del Sepei y la mejora de los servicios, pudiendo reducir los tiempos de respuesta en todos los puntos de la provincia, con la puesta en marcha de los tres nuevos parques -el de Trujillo, abierto en diciembre de 2022, y los de Jarandilla de la Vera y Guadalupe, de próxima apertura- y con una importante inversión para el aumento de plantilla, la mejora del equipamiento y la adquisición de EPI'S o de vehículos, que supera los 20 millones de euros.



DEPARTAMENTOS DE APOYO



Precisamente, en este "esfuerzo de mejora" del servicio, la Diputación de Cáceres trabaja también en la puesta en marcha de una serie de departamentos de apoyo, tal y como informa la propia Institución provincial en una nota de prensa.



En concreto, el departamento de formación, con formadores propios, lo que permite adaptar los conocimientos de las distintas disciplinas al propio funcionamiento del servicio. En este sentido, ha recordado que el nuevo parque de Trujillo se ha complementado con un centro de formación en incendios de interior con fuego real, el único centro público de formación existente en el suroeste peninsular.



Otro departamento es el de prevención operativa, que permitirá una mejora en al atención a la población con campañas de prevención, control y seguimiento de planes de emergencia, así como planes de salvaguarda de nuestro patrimonio. A ello se suma el departamento de administración para gestionar la logística, las compras o el personal, que está conllevando la mejora y el crecimiento del servicio.



Finalmente, Gutiérrez ha cifrado en más de 20 millones de euros la inversión para mejorar la prestación del Sepei en la provincia. En concreto, las obras de los nuevos parques de Trujillo, Jarandilla de la Vera y Guadalupe han tenido una inversión de 7 millones de euros, a los que se unen 900.000 euros en equipamiento, vestuario y EPI'S; 9,6 millones en Vehículos y 3 millones en personal.