El primer pleno de legislatura del Ayuntamiento Cáceres aprueba el organigrama municipal

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado este martes un pleno extraordinario, el primero de la legislatura y presidido por el nuevo alcalde Rafael Mateos, en el que se ha aprobado el organigrama municipal para echar a andar en esta nueva etapa con el PP al frente de la institución local.



El primer punto en el orden del día ha sido el conocimiento de la renuncia del ex alcalde Luis Salaya, que ya no ha asistido a la sesión. El que sí estaba presente ha sido Alberto Serna, que tomará posesión como edil en el pleno ordinario del mes de julio al ser el siguiente de la lista del PSOE, en sustitución de Salaya.



Tras esto, se han ido aprobando una a una las cuestiones organizativas como la designación de los grupos políticos municipales en la nueva legislatura que serán cuatro: PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos. También se ha dado conocimiento de las delegaciones conferidas a los concejales del equipo de Gobierno, y se ha aprobado que las reuniones del pleno sigan siendo el tercer jueves de cada mes a las 10,00 horas.



Así, Ángel Orgaz, que será el Tercer teniente de alcalde se encargará de Economía, Hacienda, Empresa y Relaciones con la Universidad de Extremadura, además de la portavocía del Gobierno. Emilio Borrega será el Primer teniente de alcalde y se encargará de Recursos Humanos, Empleo, e-Administración y Deporte, mientras que Pedro Muriel, será el Segundo teniente de alcalde y llevará Servicios Públicos, Medio Ambiente, Régimen Interior, Fondos Estratégicos, Movilidad Urbana y Policía Local.



Víctor Bazo será el encargado de Infraestructuras, Proyectos Estratégicos, Edificación y Contratación, y el Cuarto teniente de alcalde. Raquel Preciados estará al frente de Patrimonio Histórico, Ciudad Monumental y Turismo; Jorge Suárez, se encargará de Cultura, Educación y Comercio; y Jacobi Ceballos será la concejala de Participación Ciudadana, Atención al Ciudadano y Barrios.



Tirso Leal será el concejal de Desarrollo Urbano, Patrimonio e Inventario; y la responsable de Servicios Sociales, Mujer, Igualdad y LGBTI será Encarna Solís, que se encargará también del área de familias, infancia, mayores e inclusión; y Soledad Carrasco llevará Juventud y Festejos.



Respecto a las comisiones informativas en las que se estudian las cuestiones previas a los plenos se ha determinado que sean seis y que estén compuestas por nueve miembros, repartidos en función de la representatividad en el pleno, por lo que el PP contará con 4 miembros, el PSOE con 3, y Vox y Unidas Podemos, con un concejal cada grupo.



Las comisiones serán la de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas y Empresa; Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio y Contratación; Comisión Informativa de Empleo, Recursos Humanos, Régimen Interior, Policía Local, Seguridad, Innovación y e-Administración; Comisión Informativa de Cultura, Educación, Festejos y Comercio; Comisión Informativa de Servicios Públicos, Medioambiente y Fomento, y Comisión Informativa de Turismo, Participación Ciudadana y Barrios.



Igualmente se ha determinado la configuración de los consejos rectores de los organismos autónomos, es decir, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS); el Instituto Municipal de Deportes (IMD); el Instituto Municipal de Juventud (IMJ); y la Universidad Popular (UP), que también contará con nueve miembros repartidos entre los grupos políticos.



El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica estará presidido por el alcalde, Rafael Mateos, la vicepresidencia la ostentará la Junta de Extremadura como patrono, y contará con un concejal de cada grupo político que serán Raquel Preciados (PP), Jorge Villar (PSOE), Eduardo Gutiérrez (Vox) y Álvaro Jaén (Unidas Podemos).



Asimismo, la Mesa de Contratación estará presidida por el concejal responsable del área, Víctor Bazo, y participarán en ella los funcionarios y técnicos municipales de los servicios implicados como el secretario general, el interventor, y dos jefes de servicio.



DEDICACIONES EXCLUSIVAS Y PERSONAL EVENTUAL



Los primeros puntos del orden del días respecto a la organización han sido aprobados por unanimidad de todos los grupos pero no ha sido así cuando se han votado los cargos propuestos por el alcalde para ostentar una dedicación exclusiva, así como el personal eventual que se contratará.



Mateos ha propuesto que tengan una liberación total, además de él como alcalde, los concejales Emilio Borrega, Pedro Muriel, Ángel Orgaz, Víctor Bazo, Jorge Suárez y Encarna Solís, por parte del Gobierno local, así como la portavoz del PSOE, Belén Fernández, mientras que los portavoces de Vox y Unidas Podemos disfrutarán de una media liberación.



Este punto ha recibido el apoyo de PP y PSOE, mientras que Unidas Podemos se ha abstenido y Vox ha votado en contra, al igual que cuando se ha votado el personal eventual que será la jefa de Gabinete de Alcaldía, el jefe del Gabinete de Prensa, un asesor de Alcaldía, una secretaria particular y un conductor, así como un secretario del despacho de Alcaldía, que también ha sido aprobado con los votos en contra de Vox.



Finalmente se han aprobado las retribuciones de los miembros de la corporación que serán de 12 pagas de 4.472 euros brutos al mes para el alcalde, más dos pagas de 3.979; los concejales liberados totalmente cobrarán 12 pagas de 3.330 euros y dos extraordinarias de 2.836; mientras que los de media liberación se embolsarán 1.674 euros brutos al mes por 12 pagas y dos extras de 1.427 euros. Se trata de las mismas cantidades que en la anterior legislatura.