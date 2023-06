La bandera LGBTI luce en Ayuntamiento Cáceres como símbolo de ciudad "tolerante y abierta"

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres se une a la celebración del Día del Orgullo y a los actos que se van a celebrar en la ciudad que han comenzado con el izado de las banderas del colectivo en la fachada del edificio consistorial.



El alcalde Rafael Mateos y representantes de Extremadura Entiende y de Fundación Triángulo han procedido al izado de estas banderas como símbolo de que Cáceres "es una ciudad tolerante, una ciudad abierta y que durante los próximos cuatro años vamos a seguir trabajando en la misma línea", ha señalado el regidor.



"Yo soy una persona que respeta en todos los ámbitos la libertad del individuo y así voy a seguir haciéndolo", ha aseverado Mateos, que ha recordado que en su discurso de investidura ya adelantó que "si hay algo que debe guiar el trabajo en los próximos años es el diálogo", algo que ha trasladado a los representantes del colectivo LGBTI. "Aquí van a encontrar siempre una corporación dialogante", ha resaltado.



Respecto al ataque que ha sufrido un mural realizado por el artista Coche en el barrio de Castellanos que homenajeaba a las mujeres lesbianas, Mateos ha indicado que se ha pedido a la Policía Local que investigue los hechos para dar con los autores, y se ha solicitado al artista que vuelva a realizar la obra en los mismos términos.



"En la primera Junta de Gobierno que hemos celebrado el gobierno ha tomado el acuerdo de pedir a la Policía Local que investigue esos hechos y que intente esclarecer quiénes ha sido los autores de esos actos vandálicos y, si lo identificamos, lógicamente vamos a personarnos y vamos a ejercer los derechos que corresponden", ha señalado el alcalde.



Al ser preguntado por la defensa al colectivo LGBTI que hace la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, Mateos ha señalado que ella "defiende a todos los colectivos".



"Yo siempre he dicho que si hay algo que caracteriza a María Guardiola es que va a defender por encima de cualquier otra cosa el interés y los intereses de los extremeños y por lo tanto a mí no me sorprenden esas declaraciones de la presidenta regional del Partido Popular, que también ha sido concejal de este ayuntamiento y que en su etapa como concejal, el tiempo que ha sido miembro de esta corporación ha defendido y ha dado la cara por el colectivo LGTBI como lo hemos hecho todos en la pasada corporación", ha zanjado.



COMPROMISO CON LA DIVERSIDAD



Por su parte, Hugo Alonso, secretario de Fundación Triángulo Extremadura, ha recordado que es el quinto año que en la fachada principal de las escalinatas del ayuntamiento se izan las banderas LGBTI, para "mostrar el compromiso de las instituciones con la diversidad".



"Creo que es significativo que, después de cinco años, sigan siendo necesarios este tipo de símbolos para buscar el compromiso, para mostrar que la diversidad es un valor positivo con el que convive la ciudadanía", ha señalado, al tiempo que ha lamentado los hechos vandálicos como el ocurrido en el mural.



"Las personas LGBTI seguimos sufriendo en el día a día esa discriminación en lo cotidiano, en nuestros trabajos, en nuestros centros educativos, en nuestras comunidades de vecinos. Creo que es obligatorio para la sociedad, también para las instituciones que la diversidad muestre su cara más reivindicativa en estos días del orgullo LGBTI para seguir profundizando y ampliando los derechos que asisten a esta población", ha concluido.



Por su parte, la presidenta de Extremadura Entiende, Pilar Milanes, también ha recalcado que "sigue siendo necesario" conmemorar el Día del Orgullo en las calles y en las instituciones, y ha agradecido a la actual corporación municipal que "siga apostando porque las políticas LGTBI en esta ciudad".



Milanés ha agradecido el hecho de que el Gobierno local haya pedido que se investiguen los hechos ocurridos en el mural de los Castellanos y también ha valorado que ese mural se vaya a restablecer. "Creemos que es un paso de lo que necesitamos ahora las organizaciones LGTBI que es el apoyo de las instituciones en estos momentos donde muchas veces nos encontramos estos mensajes y estos discursos que incitan al odio y que nos estigmatizan y que nos quieren devolver al ostracismo y a la oscuridad", ha indicado.



"Cáceres tiene que seguir siendo una ciudad de referencia, una ciudad donde no hay armario y para eso creo que las organizaciones LGBTI y las instituciones tenemos que trabajar constantemente de la mano para que efectivamente esto no cambie", ha concluido.



ACTOS DEL ORGULLO



El izado de banderas LGBTI en la fachada del edificio consistorial da inicio a los actos que se desarrollarán en la ciudad con motivo del Día del Orgullo que celebrará su jornada central este sábado, día 24, en el barrio de San Blas con las actuaciones de Soraya Arnelas y Sofía Cristo como cabezas de cartel.



La programación del Orgullo comenzó el pasado martes 20 con la inauguración de la exposición 'Huellas de la Diversidad' y la proyección del documental 'Voces' en el centro cívico Raimundo Medina. El miércoles, en el Espacio Anúmbara se inauguró la exposición 'Pueblos de Colores', y para esta tarde está previsto un taller de 'Volley por la Diversidad' que comenzará a las 19,30 horas y finalizará a las 21,00 horas, en el Pabellón Teodoro Casado.



Además, también esta tarde tendrá lugar el 'Family Pride' en la explanada de San Blas a las 20,30 horas. También dentro de la programación, hasta el 30 de junio en el Palacio de Isla se podrá visitar la exposición 'Transiciones'.



Finalmente, mañana sábado 24, a las 19,30 horas se celebrará la marcha reivindicativa cuyo punto de partida estará situado en el parque de Gloria Fuertes, junto a la fuente luminosa. El recorrido continuará por la Plaza Mayor hasta llegar a San Blas, en torno a las 20,00 horas donde se celebrará el acto final con el concierto del orgullo LGTBI.



Se contará con la presencia de Soraya, Sofía Cristo, Privan de Camp, Cherri Coke, Priscila Osiris, Lolita Pink Up y Los Stars Dancers y estará presentado por Femurosa.