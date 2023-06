OARGT de Cáceres recuerda: El plazo para pagar sin recargo impuesto vehículos es el día 20

El Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación de Cáceres recuerda que el plazo límite para pagar sin recargos el impuesto de vehículos es el día 20 de junio.



Así pues, aquellos contribuyentes que tienen sus tributos domiciliados pueden comprobar que han sido cargados en cuenta. En caso de que no haya sido así están a tiempo de obtener una carta de pago, bien por sede electrónica o bien presencialmente en cualquiera de las oficinas territoriales del OARGT.



A aquellos contribuyentes que no tienen domiciliados los recibos se les ha enviado un aviso de pago para poder efectuar el mismo. No obstante, el OARGT recomienda domiciliar los tributos para comodidad de los contribuyentes y evitar recargos innecesarios.



En caso de que un contribuyente no haya recibido aviso de pago o bien, teniendo domiciliado el recibo, éste ha sido cargado en cuenta, deberá obtener una carta de pago y realizar el ingreso.



La carta de pago puede obtenerse de dos formas. A través de la sede electrónica del OARGT o presencialmente en las oficinas territoriales del organismo, según informa la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.



Por su parte, el ingreso del impuesto puede realizarse a través de la sede electrónica, mediante ingreso efectuado a través de su banca electrónica o presencialmente, presentando el recibo en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras con el OARGT, así como en las oficinas de Correos.