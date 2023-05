La Diputación de Cáceres vuelve al bipartidismo con 15 escaños para el PSOE y 10 para PP

Ep.

La Diputación de Cáceres ha vuelto al bipartidismo de PSOE y PP después de que en la anterior legislatura (2019-2023) Ciudadanos lograra colocar a un diputado en la corporación provincial. Ahora, tras los resultados provisionales del 28M, el PSOE conseguiría 15 diputados, mientras que el PP se quedaría con 10, siendo las dos únicas formaciones políticas con representación en la institución provincial.



Así, el PSOE ha conseguido en la provincia de Cáceres 92.457 votos (40,14%), mientras que el PP ha logrado 91.012 (39,51%), lo que supone una diferencia de 1.445 votos. De los 1.709 concejales en liza en la provincia, el PSOE se ha hecho con 856, diez menos que en 2019; el PP ha logrado 660, quince más, mientras que Levanta se ha convertido en la tercera fuerza política más votada e irrumpe en el mapa político provincial con 49 concejales.



Vox ha logrado 22 (17 más que en 2019), mientras que Unidas Podemos consigue 20 y Ciudadanos 17 (39 menos). Cáceres Viva ha conseguido colocar 8 concejales, Juntos por Extremadura 8 y Somos Cáceres 7, junto a otras fuerza políticas que no han superado los seis concejales en toda la provincia.



Ante estos datos, el secretario provincial de los socialistas, Miguel Ángel Morales, ha mostrado su satisfacción con los resultados generales de las autonómicas y de las municipales, y ha valorado que el PSOE "va a mantener con mucha holgura la Diputación Provincial".



Morales ha reconocido que en algunos municipios los socialistas no han obtenido el resultado que hubieran deseado, pero "en general mantenemos prácticamente los 130 municipios en los que han sido la fuerza más votada en la provincia de Cáceres".



Ahora toca analizar los datos también de las mancomunidades de municipios y, en general, sin sacar mucho pecho, obviamente, porque no podríamos, porque hemos perdido las elecciones autonómicas en la provincia.



"Un instrumento tan importante para todos los municipios de la provincia como la Diputación de Cáceres la vamos a mantener con mucha holgura y por tanto ahí también tenemos una satisfacción razonable para seguir trabajando y mejorando cada uno de nuestros pueblos", ha concluido.



Por su parte, el presidente provincial del PP, Laureano León, ha valorado que los 'populares' hayan recuperado el gobierno municipal en la capital cacereña y que hayan ganado también en Trujillo, Navalmoral o Casar de Cáceres, localidades gobernadas por el PSOE en esta legislatura que acaba.



Además, han mantenido la mayoría absoluta en Plasencia, y consigue también mayoría en Coria, además de en otras localidades como Madrigalejo hasta sumar 10 mayorías absolutas en otros tantos ayuntamientos de la provincia. "Tenemos más mayoría, más confianza en muchas localidades", ha dicho León, que ha manifestado que el PP "va a tener la responsabilidad de gobernar" en las ciudades donde se concentra más población, por lo que se ha mostrado "satisfecho" de los resultados obtenidos a nivel provincial.