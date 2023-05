Guardiola promete ayudas a afectados por el incendio en Las Hurdes y Sierra de Gata

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este martes que si llega a ser presidenta a partir del próximo domingo, 28 de mayo, aprobará ayudas para el sector turístico, los agricultores, ganaderos y apicultores “que lo han perdido todo”.

En concreto, la también presidenta de la formación 'popular' en la Comunidad Autónoma ha hecho estas declaraciones en Cáceres, junto al candidato a la Alcaldía, Rafa Mateos, asegurando que “vamos a estar al lado de los vecinos afectados” por el incendio en Las Hurdes y Sierra de Gata, y que hay que ponerse a trabajar “de manera intensa” para que esta catástrofe no vuelva a suceder.

Además, la líder del PP extremeño ha trasladado un mensaje de “apoyo y cariño a todos los vecinos que han vivido un infierno” durante la última semana en la que “lo prioritario era apagar el fuego y que todos los vecinos y afectados pudieran volver a la normalidad cuanto antes”.

Igualmente, Guardiola ha recordado que la parte afectada por el incendio es un 5,6% de toda la superficie de las comarcas de Las Hurdes y Gata, al tiempo que ha apostado por dar un mensaje de optimismo, porque esta zona “sigue siendo un importante destino de turismo de naturaleza donde hay mucha riqueza que no ha sido arrasada por el fuego”.

Al mismo tiempo, la líder de los 'populares' extremeños ha asegurado que, como ya anunció en otoño, “vamos a cambiar de una vez por todas la política forestal de la Junta”, una política “inmovilista donde no se permite que actúe la mano del hombre para limpiar nuestros montes de combustible acumulado” e impedir que “esta catástrofe no vuelva a suceder”.

VISITAS DE SÁNCHEZ Y FEIJÓO

A su vez, la candidata del PP a presidir la Junta ha hecho alusión a la visita a Extremadura, prevista a este martes, de los dos líderes políticos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, según informa la formación 'popular0' en una nota de prensa.

Sobre el primero ha destacado que “ha dado la espalda a Extremadura y que no aporta ninguna solución, que no vendrá en tren, no parará en el socavón”, o que se olvida en cada Consejo de Ministros de que hay afectados por la borrasca Efraín “que están esperando a que los declare zona catastrófica y recibir sus ayudas”.

Mientras, sobre Núñez Feijóo, Guardiola ha enfatizado que frente al socialista "tenemos otro líder que es muy consciente y tiene muy claro que Extremadura lo necesita” y que él ya ha manifestado su compromiso con esta tierra.

En definitiva, “un líder que esperamos como agua de mayo todos los extremeños y todos los españoles”, ha sentenciado la candidata 'popular' a la Junta de Extremadura.