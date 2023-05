Posibles pactos y postura frente a la mina, en debate candidatos alcaldía de Cáceres

Ep

Los posibles pactos entre partidos para formar gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres tras las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, en caso de que ninguna formación consiga mayoría absoluta, la postura frente a la mina de litio en la Montaña o la retirada o permanencia de La Cruz, han centrado el debate entre los cinco candidatos de los partidos con representación en el consistorio cacereño (PSOE, PP, Cs, Unidas Podemos y Vox), que ha tenido lugar este viernes.



Luis Salaya (PSOE), Rafael Mateos (PP), Francisco Piñero (Ciudadanos), Consuelo López (Unidas Podemos) y Eduardo Gutiérrez (Vox) han defendido sus programas electorales y han dado a conocer sus proyectos en varios bloques como economía, cultura o servicios sociales.



El actual alcalde de la ciudad, Luis Salaya, ha basado sus intervenciones en defender su gestión al frente del ayuntamiento en estos cuatro años en los que la ciudad ha conseguido disminuir el desempleo en 1.600 personas y aumentar su agenda culural, además de atraer proyectos como el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de la Energía (CIIAE), entre otros.



Por su parte, el candidato del PP, Rafael Mateos, ha señalado que su proyecto es "serio" ante una ciudad "paralizada" y ha incidido en la bajada de impuestos y en transformar la fisionomía con los grandes proyectos ya anunciados de la Ribera del Marco, el complejo deportivo con piscina climatizada en el entorno del Nuevo Cáceres, y las remodelaciones de la avenida Virgen de la Montaña y del entorno del Museo Helga de Alvear.



Desde Unidas Podemos, la candidata Consuelo López ha indicado que la ciudad debe prepararse para asumir los retos del futuro con respuestas oportunas a problemas como la movilidad con la propuesta de un Consorcio Metropolitano con los municipios ceranos, el cambio climático y la atención social a mayores, así como programas para retener el talento y facilitar el acceso a la vivienda a los más jóvenes.



El candidato de Ciudadanos (Cs), Francisco Piñero, ha arremetido contra PSOE y PP porque ya han gobernado la ciudad y "no han hecho nada". Así, ha apelado a su condición de empresario con "la vida resuelta" por lo que asume la política como una forma de mejorar el bienestar de los cacereños y las necesidades de la ciudad. "No vengo a improvisar, solo a ayudar", ha dicho.



Desde Vox, el candidato Eduardo Gutiérrez ha señalado que su objetivo es "hacer de Cáceres un lugar donde sentirse orgulloso de vivir" ya que ahora la ciudad "agoniza" con más de 400 locales comerciales cerrados en el centro y polígonos industriales sin actividad. También ha desgranado algunas medidas programáticas como la rehabilitación de la Ribera del Marco o la recuperación de los festejos taurinos, entre otros.



PACTOS POSELECTORALES



Tras los tiempos estipulados para que cada candidato defendiera los bloques se ha dado paso a preguntas trasladadas por periodistas locales que se han interesado por temas como los pactos electorales, la postura frente al proyecto de la mina de litio o la retirada o no de La Cruz.



Respecto a los pactos, todos se han mostrado dispuestos a llegar a acuerdos en caso de no conseguir la mayoría suficiente para gobernar la ciudad, estipulada en 13 concejales. Salaya (PSOE), ha señalado que "pactaría con todos los que se dejen" porque en esta legislatura ya ha llegado a acuerdos con todos los partidos y he demotrado la capacidad y habilidad de consenso.



El candidato 'popular' Rafael Mateos también se ha mostrado proclive a los pactos con quien "defienda los intereses generales de Cáceres" y ha dicho que "no" tiene más líneas rojas que el cumplimiento de su programa electoral.



Desde las filas de Unidas Podemos, Consuelo López, ha dejado claro que tiene "cosas en común" con el PSOE y ve como "un escenario improbable" llegar a acuerdos con la derecha incluida la formación Ciudadanos, porque "es un partido liberal que poco tiene que ver con las políticas progresistas de Unidas Podemos", ha espetado.



Ciudadanos, ha sido el más explícito cuando Francisco Piñero ha dicho que su partido pactaría con el partido que consiga gobernar en la Junta de Extremadura para así tener más posibilidades de conseguir proyectos para Cáceres. Asimismo, ha reconocido la situación de su partido, que podría quedarse fuera de la corporación municipal.



Finalmente, el candidato de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha apostado por la "prudencia" y prefiere esperar a los resultados del 28M aunque sí ha avanzado que pactará con aquellos que defiendan "sus principios y sus ideas" y ha dejado claro que su objetivo fundamental es que no siga gobernando el PSOE ni otra fuerza política de izquierdas.



MINA... SÍ PERO NO



Al ser preguntados por su postrua frente al proyecto de mina de litio en la Montaña la única postura rotunda y clara ha sido la de Unidas Podemos que ha mostrado su total rechazo a esta actividad minera que, según ha dicho López, afectaría de forma negativa a la salud de los cacereños y a la principal industria que es el turismo.



Vox cree que la cercanía a la ciudad es "un grave inconveniente" pero la aceptaría siempre que se vele por la seguridad y la salud de los cacereños y que se garantice "al cien por cien" que no se daña el medioambiente y que tanto la superficie como el subsuelo quedan "inalterables".



El PSOE asegura que hay que estudiar el proyecto subterráneo y ha optado por esperar a que se conozca los informes ténicos y la declaración de impacto ambiental para saber la afección que el proyecto tendría. "Cuando se sepa todo lo diremos", ha dicho Salaya que sí ha mantenido que dimitiría si el proyecto fuera a cielo abierto pero una mina subterránea "merece un estudio y tomar una decisión fría".



El PP mantiene una postura parecida al PSOE porque prefiere esperar a conocer los informes medioambientales y técnicos del nuevo proyecto para pronunciarse, ya que "sería irresponsable" hacerlo antes sin conocer todos los datos, ha dicho Mateos, que ha insistido en que "cuando se conozcan todos los datos" su partido se posicionará siempre que el proyecto sea "escrupuloso" con la normativa vigente.



Desde Ciudadanos sí se ha mostrado el total acuerdo con este proyecto "siempre que se cumpla con la normativa medioambiental", ha dicho Piñero, porque "cualquier empresa que traiga riqueza a Cáceres y que haga que nuestros hijos no tengan que marcharse" es bienvenida.



LA CRUZ SE QUEDA



Otra pregunta iba en relación a la retirada o mantenimiento de La Cruz y también en este caso, Unidas Podemos se ha quedado sola al defender que "no es un símbolo religioso sino franquista", por lo que tiene que cambiarse de sitio "por cumplir la ley" y también para afrongar una remodelación integral de la plaza de América para facilitar la movilidad peatonal en esta zona.



Rafael Mateos (PP) cree que no debe quitarse porque los cacereños no la ven como un vestigio franquista sino como un lugar de encuentro, y ha asegurado que "ese debate está superado". Tampoco Ciudadanos y Vox la quitarían porque "representa a todos" y es un referente de la ciudad.



El candidato del PSOE ha defendido que el significado de La Cruz de Cáceres "se recontextualizó en la Transición" cuando un alcalde socialista eliminó la placa original. Además, Luis Salaya ha defendido el consenso que ha existido en la ciudad para la eliminación de otros símbolos franquistas, pero cree que La Cruz "no debe retirarse".



Tras las preguntas, los candidatos se han dirigido a los votantes para resumir sus propuestas y captar el voto en la cita con las urnas del 28 de mayo.