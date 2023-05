Enfermeros voluntarios acompañarán a pacientes de Cáceres sin apoyo social y afectivo

De esta forma, se trata de un programa dirigido a personas sin hogar, personas mayores, inmigrantes, drogodependientes, personas procedentes de centros residenciales (mayores, discapacitados, menores) que no cuenten con apoyo familiar, mujeres víctimas de violencia de género.



Lo pueden solicitar todas las personas que lo precisen porque no los pueda acompañar nadie de su entorno familiar o social para las citas de consultas y pruebas ambulatorias y aquellas que lo demanden durante los procesos de hospitalización, salvo contraindicación clínica.



Un programa que se ha presentado este lunes en el Hospital Universitario de Cáceres con la participación del gerente del Área de Salud, David Zambrano, y la presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres, Raquel Rodríguez.



También ha estado el subdirector de Cuidados y Humanización de la Asistencia del SES, Manuel Bobadilla, y la coordinadora del Servicio de Atención al Usuario (SAU) del complejo hospitalario universitario, Ana Peromingo.



Durante la presentación, David Zambrano ha explicado que este protocolo parte de una iniciativa del Colegio de Enfermería de Cáceres, que ofrece un grupo de profesionales voluntarios de enfermería, con el objetivo principal de "potenciar estrategias de humanización" en el ámbito sanitario dirigido la población que no posea una red de apoyo social y/o afectiva en el Área de Salud.



Estos voluntarios acompañarán a los pacientes en procesos de hospitalización, consultas externas, pruebas diagnósticas, pruebas terapéuticas y las gestiones administrativas que éstas puedan generar.



Por su parte, la presidenta del colegio ha destacado que el programa de acompañamiento surge a partir de que se crea la asociación del voluntariado del colegio para desarrollar su labor en el Área de Salud de Cáceres y en toda la provincia.



Así, se ha comenzado por este protocolo que surge de "las necesidades y la vulnerabilidad" que tienen los pacientes y los familiares que necesitan un acompañamiento, ha señalado Rodríguez, en el cual "van a estar enfermeras y enfermeros que forman parte de la asociación y lo hacen de manera altruista y voluntaria".



Raquel Rodríguez también ha expresado el deseo de que se empiece a crecer y a crear acciones solidarias que "van más allá de lo que son los cuidados institucionalizados", y ha destacado que el de Cáceres es uno de los primeros colegios con asociación de voluntariado y se rige por la normativa de voluntariado como cualquier otra asociación.



Manuela Bobadilla ha resumido la iniciativa como "ayuda, participación y transformación social". Ha incidido en que el proyecto aporta calidad al SES y persigue el bienestar social y bienestar comunitario.



Finalmente, la coordinadora del SAU ha explicado que se implican en este proyecto para "coordinar, formar si fuera preciso, planificar y por último realizar un seguimiento y evaluación de cada proceso de acompañamiento realizado".