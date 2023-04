Mateos propone una reordenación urbanística del entorno de la plaza Marrón en Cáceres

Ep.



El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres y candidato a la alcaldía, Rafael Mateos, ha propuesto una reordenación urbanística del entorno de la plaza Marrón en la capital cacereña que conllevaría la construcción de una plataforma única en el tramo de Camino Llano desde la intersección con la calle Sierpes y Colón hasta la citada plaza.



La actuación consistiría en recuperar espacio para los peatones con más zonas verdes, más vegetación, menos tráfico, zonas de juegos infantiles y la construcción de una plataforma única en el citado tramo de la calle, que supondría eliminar una treintena de aparcamientos desde el muro trasero del museo hasta la parte superior junto a la plaza, por lo que habría que buscar una alternativa a estas plazas que habría que suprimir.



Una alternativa que no pasaría por la construcción de un parking, algo que ya se rechazó en su día por ser inviable técnica y económicamente. Además, la plataforma única sería de uso compartido por lo que "no estaría restringida la circulación", aunque sí habría que reubicar las plazas de aparcamiento del último tramo.



Se trata de una nueva propuesta que los 'populares' incluirán en su programa electoral con el objetivo de reordenar el entorno del Museo Helga de Alvear por su entrada trasera, ya que este centro cultural desde su inauguración en febrero de 2021 "se ha convertido en un referente para Cáceres y en un foco de atracción turística", ha dicho Mateos este miércoles en la presentación de este proyecto.



"Entendemos que el Museo Helga de Alvear nos ha posicionado internacionalmente en el ámbito de la cultura, no sólo por la amplia colección de artistas contemporáneos de primer nivel, sino porque el propio edificio ha recibido premios de arquitectura", ha recalcado.



Mateos ha recordado que es una infraestructura que ha supuesto "un antes y un después para la ciudad de Cáceres", y por eso el PP cree que "es importante" que el entorno del museo acompañe a la propia infraestructura del edificio, y que sea acorde no solo por la entrada principal por la calle Pizarro sino también por las traseras.



"Pretendemos construir ciudad porque creemos que no solo son los barrios y no solo el centro", ha explicado Mateos, que ha recordado que el PP ha propuesto ya una renovación integral de la Ribera del Marco y la construcción de una infraestructura deportiva en la zona del Nuevo Cáceres.



Ahora, este anuncio afecta al centro de la ciudad porque el objetivo del PP, según ha explicado "es hacer ciudad cosiendo desde el centro hacia los barrios y desde los barrios al centro". "Ha llegado el momento de que Cáceres piense en grande y de que sepa explotar los recursos que tiene y sepa venderse desde el punto de vista turístico y cultural", ha señalado.



Por eso esta propuesta servirá para que "los cacereños disfruten de su ciudad pero también los miles de visitantes que llegan a ella a lo largo del año", ha concluido Mateos.