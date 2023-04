Costa critica al portavoz del PP-Cáceres por "confundir" con las inversiones del remanente

La concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha criticado este miércoles al portavoz municipal del PP, Rafael Mateos, porque "trata de confundir a la ciudadanía con afirmaciones que no se corresponden con la realidad, ya que la ciudad está avanzando y con el remanente de tesorería se van a llevar a cabo y a continuar proyectos muy importantes para la ciudad".

Así pues, por lo que se refiere al Bloque C de Aldea Moret, Costa ha señalado que es una cuestión de procedimiento que Mateos "parece desconocer". "No es cierto lo que dice el portavoz popular ya que se ha adjudicado el proyecto y que no podíamos presupuestar sin conocer, ahora que ya está entregado el proyecto esperamos que pueda iniciarse en breves fechas", ha apuntado.

A su vez, la edil socialista ha recordado que, al igual que ha ocurrido en otras administraciones, debido al incremento de los materiales y la energía, el consistorio cacereño se ha visto obligado a tener que incrementar las partidas. "No están paralizadas sino que hemos tenido que realizar estas modificaciones", ha añadido, según informa el Consistorio cacereño.

Por tanto, "nos sorprende que hable de la muralla porque, al contrario de lo que ocurrió en la anterior legislatura, no hemos dejado pasar un plazo en una subvención sino que este tema se halla en vía judicial. Pero no podíamos dejar paralizada una obra tan importante para la ciudad siendo una cuestión de responsabilidad", ha explicado la concejala.

Y en cuanto a los fondos europeos Edusi, ha mostrado su sorpresa por las declaraciones de Mateos ya que "cuando llegamos al Gobierno el grado de ejecución era mínimo, y en esta legislatura estamos en unos niveles muy altos por el trabajo que se ha realizado ya que también son actuaciones importantes y beneficiosas para la ciudad".

"Estamos optimizando los recursos municipales para llegar a todas las personas y a todos los sectores, al igual que estamos haciéndolo desde que llegamos al Gobierno municipal, preocupándonos por la ciudadanía, los barrios y las pedanías, y también de sectores como el deporte, la cultura o el comercio que tan abandonados estuvieron durante los gobiernos del PP", ha concluido.