Experto en Medicina Estética del Hospital Quirónsalud Cáceres habla sobre rinomodelación

Según explica el Dr. Daynier Herrera, experto en Medicina Estética del Hospital Quirónsalud Cáceres, la rinomodelación es un tratamiento estético que nos permite modificar la forma y el aspecto de nuestra nariz, pero con la ventaja de que no es necesario pasar por quirófano y someterse a una cirugía, motivo por el que este procedimiento cada día está siendo más demandado.

En concreto, esta actuación se realiza con rellenos dérmicos de ácido hialurónico, un componente presente en nuestro organismo, biocompatible, reversible y seguro, a través de microcánulas o microinyecciones con el objetivo de realizar pequeñas modificaciones de la nariz y corregir diversas imperfecciones para obtener una forma equilibrada con el conjunto del rostro.

Así pues, se considera el avance actual más efectivo, cómodo y seguro, con resultados inmediatos, puesto que resuelve más del 80% de los casos de modificación estética de la nariz sin necesidad de pasar por quirófano.

De hecho, la rinomodelación permite la corrección de asimetrías externas e irregularidades leves de contorno nasal, cambiando el aspecto de los ángulos nasales y punta de la nariz. También permite rellenar defectos post-traumatismo o estigmas post quirúrgicos.

La duración de la intervención es de aproximadamente 30 minutos, explica el Dr. Herrera, con una técnica que, además, reduce la aparición de hematomas y asegurar un depósito muy preciso del material en las áreas diagnosticadas. Tratamiento estético indoloro, no invasivo y sin quirófano.

Entre las ventajas de este tratamiento estético destacase que puede realizar en casi todo tipo de pacientes, siempre después de haber realizado un estudio previo y un diagnóstico como apto, y, ha recordado, no necesita de intervención quirúrgica.

Asimismo, es un procedimiento “indoloro y no invasivo” que ofrece resultados inmediatos, que no necesita de anestesia general y que no necesita de tiempo de recuperación o incapacidad laboral, lo que también es una ventaja a la hora de decidirse por este procedimiento.

Una vez realizada la rinomodelación se recomienda realizar revisiones periódicas cada año y repetir el tratamiento cada 18-24 meses, según informa Quirónsalud en una nota de prensa.

Otro elemento para tener en consideración para decantarnos por este tipo de actuaciones, ha indicado el experto de Quirónsalud Cáceres, es que es un tratamiento reversible, “por si se producen arrepentimientos posteriores”.

En definitiva, ha señalado el facultativo, la rinomodelación no quirúrgica es un tratamiento estético que permite aumentar la confianza, mejorar la autoestima y eliminar los complejos estéticos del paciente en una actuación indolora y con resultados visibles e inmediatos.